Byret: Overfald var ikke straf for at forlade LTF

To LTF-medlemmer blev fredag kendt skyldig i at havde deltaget i et groft overfald. Retten fandt det dog ikke bevist, at det var en afstraffelse, fordi offeret ville forlade banden - en tredje blev frikendt

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet):

To højtstående medlemmer af den nu forbudte bande, Loyal To Familia, er i Københavns Byret blevet kendt skyldig i en sag om et groft overfald, mens et tredje LTF-medlem blev frikendt.

Tilhørerpladserne i retssal 27 var proppet med familie og venner til de tiltalte, og en enkelt brød ud i et spontant klap, da retsformanden læste rettens afgørelse.

Det var ikke en enig byret, der kom frem til afgørelsen. En dommer stemte for at frifinde begge, en dommer stemte for at finde dem skyldige i alle anklager, og den sidste stemte for at kende dem skyldige - men fandt det ikke bevidst, at overfaldet skete, fordi offeret ville forlade banden.

Derfor blev de to fundet skyldige i at deltage aktivt i overfaldet, men retten fandt det altså ikke bevist, at det skete som en del af offerets exit fra banden. Det betød, at en af de dømte kunne forlade retten, da han har været varetægtsfængslet i længere tid end den straf, han kan forvente.

Kort glæde

- Vi er selvfølgelig rigtig glade for dommen, vi har hele tiden påstået, at min klient er uskyldig. Han har siddet varetægtsfængslet siden december sidste år, så det var rart, at retten var enige med os, sagde Berit Ernst, der er forsvarsadvokat for den frikendte.

Han blev løsladt af retsformanden, men glæden var kort, da de tilstedeværende fængselsbetjente gjorde ham opmærksom på, at han skulle til videre afsoning i en anden sag.

Overfaldet fandt sted den 20. oktober ved 22-tiden i fjor i området omkring Hans Tavsens Park på Nørrebro. Her blev vicepræsidenten i den daværende Aarhus-afdeling overfaldet med slag, spark og slået med en ukendt genstand. Afstraffelsen medførte, at han blandt andet fik revet sit højre øre halvt af, brækket næsen og knækket sin højre fortand.

Anklager: Konstrueret forklaring

Ifølge sagens anklager, Halit Sert, blev vicepræsidenten overfaldet, fordi han ønskede at forlade LTF, der på daværende tidspunkt lå i en blodig konflikt med Brothas. Det fandt retten altså ikke bevist.

De tre bandemedlemmer har under hele sagen nægtet sig skyldige, og da vicepræsidenten selv afgav forklaring i retten, bakkede han op om sine tidligere bande-brødres uskyld. Han betegnede dem som gode venner og gav udtryk for, at han blev brugt som 'lokkemad' for at få dem dømt.

Under sin procedure sagde anklageren, at den forklaring - som han kaldte konstrueret til lejligheden - skulle tilsidesættes som utroværdig og ulogisk.

Strafudmålingen af de to dømte finder sted senere. Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om udvisning af de to.