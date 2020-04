Byret trodser corona og finder plads til stor straffesag

Mens domstolene landet over hver dag aflyser retsmøder, har Retten på Frederiksberg trods coronakrisen besluttet at tage fat på en omfattende straffesag om økonomisk kriminalitet. Den begynder på mandag.

Seks mænd og en kvinde er tiltalt for momssvindel og unddragelse af kildeskat. For én af de tiltaltes vedkommende er beløbet over 20 millioner kroner.

Sagen ventes at strække sig over 27 retsmøder frem til midt på sommeren.

De syv har hver sin forsvarer, hvilket bringer antallet af deltagere op på 14. Retten beklædes af to domsmænd og en dommer. Der er indkaldt en ekstra dommer og en ekstra domsmand. Dertil kommer en protokolfører samt en anklager. Altså i alt 21 personer.

Sagen vil foregå i et stort retslokale på 196 kvadratmeter med en glasvæg. Når de involverede spreder sig, kan de sundhedsfaglige anbefalinger om at holde afstand overholdes, lyder det fra retspræsident Christian Lundblad.

- Der stilles sprit ved indgangsdøren, bemærker han.

- Når der er et stærkt ønske fra forsvarerne og fra anklagemyndigheden om at gennemføre sagen, vil vi strække os langt, siger Christian Lundblad.

Muligvis kan det komme på tale undervejs også at benytte andre tilknyttede lokaler. Forbindelsen kan opnås med video.

- Vi finder de praktiske løsninger, siger retspræsidenten.

- Vi har et retssamfund. Man kan ikke lukke domstolene, siger Christian Lundblad.

For beslutningen spiller det også en rolle, at en udskydelse kunne medføre en stor forsinkelse. Muligvis ville det først i 2021 eller i 2022 kunne lade sig gøre at samle forsvarerne.

For en sikkerheds skyld er anklagemyndigheden blevet bedt om tjekke hos politiet, at en bekendtgørelse om forsamlinger ikke vil blive overtrådt, oplyser Christian Lundblad.

En af forsvarerne i sagen er advokat David Francis Lublin.

- Det er særdeles positivt, at retten anerkender, at man i nogle sager bliver nødt til at starte op. Det er et lyspunkt. Systemet er ved at vågne op igen, siger han.

Tiltalen i sagen har som omdrejningspunkt flere hundrede fakturaer, som påstås at være falske og at dække over sort arbejde. I ét forhold i anklageskriftet tiltales to mænd for momsunddragelse af 15 millioner kroner - eller for hæleri af i alt 87 millioner kroner, som stod på konti hos Nykredit og Arbejdernes Landsbank.

Landet over er adskillige hundrede retsmøder blevet aflyst, siden domstolene stort set lukkede ned 12. marts. Bunken af ventende sager vokser dag for dag.