Byretten afviser dømt læge: Søren Ventegodt må stadig vente

For otte år siden fik lægen frataget sin autorisation efter en dom. Han vil gerne have den tilbage, men Københavns Byret siger nej

I otte år har den tidligere læge og alternative behandler, Søren Ventegodt, været afskåret fra at behandle patienter, fordi han i 2012 blev idømt 30 dages betinget fængsel og frataget sin autorisation ’indtil videre’.

Nu har Københavns Byret forlænget frakendelsen af autorisationen, så Søren Ventegodt fortsat ’indtil videre’ ikke må virke som læge eller alternativ behandler, hvor han foretager ’invasive’ behandlinger af gynækologisk, fysioterapeutisk eller sexologisk eller anden karakter.

Den i dag 59-årige Søren Ventegodt blev dengang dømt efter autorisationsloven, men ikke straffeloven, for at have udført behandlinger, der var uprofessionelle og af seksuel karakter.

To kvinder var med i hans forskningsprojekt om ’vaginal akupressur’, hvilket blandt andet indebar, at en 23-årig kvinde blev kysset på kønsdelen, og hun fik vaginal akupressur foran andre kursister, så hendes mødom blev sprængt.

Politiet: Fortsat risiko

Københavns Byret afsagde kendelsen, der fortsat afskærer Søren Ventegodt fra at behandle patienter, i dag. Dermed fulgte byretten påstanden fra anklagemyndigheden og fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der modsatte sig Søren Ventegodts ønske om at få sin lægeautorisation tilbage.

I retten fremførte senioranklager Sidsel Klixbüll, at der fortsat er en væsentlig risiko for, at Søren Ventegodt vil begå lignende handlinger, som han er dømt for, og at han ikke har taget afstand fra sine tidligere behandlingsmetoder.

I retten fremførte han blandt andet, at den seneste forskning viser, at den form for behandlinger, som han udførte, har effekt.

Efter kendelsen sagde senioranklager Sidsel Klixbüll, at hun er tilfreds med, at byretten har givet anklagemyndigheden medhold, så fremtidige patienter ikke bliver udsat for lignende behandlinger.

Patienter var forelskede

Søren Ventegodts advokat, Hanne Rahbæk, ønsker ikke at kommentere byrettens afgørelse, herunder om den vil blive kæret til Østre Landsret.

Søren Ventegodts behandlingsmetoder blev afsløret af Ekstra Bladet i 2005, men der gik syv år, før dommen over ham faldt. Han var tiltalt for overgreb på fem patienter, blandt dem de to kvinder, som begge forklarede i retten, at de var forelskede i lægen.

Han kaldte sig selv 'Dr. Kram, byens gode læge', men Ekstra Bladet døbte ham 'Dr. Klam'.

Den 23-årige blev udsat for behandlinger af seksuel karakter, som angiveligt skulle kurere hende for seksuelt misbrug i barndommen.

Den anden kvinde, 22, fik mindst en gang ’vaginal akupressur’ hjemme i lægens egen seng og blev penetreret i anus. Det skete som led i en behandling, som Ventegodt beskrev som ’kontrolleret seksuelt misbrug’.