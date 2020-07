Café-ejer får bøde for at servere trods corona-forbud

Mens store dele af landet var lukket ned på grund af coronavirus, valgte en café-ejer i Høng på Vestsjælland at trodse forbuddet og servere både mad og drikke for sine gæster.

Forsamlingsforbuddet blev indført 18. marts og forbød også restauranter, caféer og andre at holde åbent for gæster.

Café-ejeren i Høng fik en bøde på 5000 kroner, som han nægtede at betale.

Derfor endte sagen onsdag i Retten i Holbæk, hvor ejeren ifølge anklageskriftet den 1. april klokken 19.00 havde gæster, der 'indtog mad og drikkevarer, som blev serveret i cafeen'.

- Han mente, at han havde overholdt alle retningslinjer, da der var færre end ti gæster, siger sagens anklager, Sebastian Stentoft.

På det tidspunkt var der forbud mod at forsamles flere end ti personer.

- Men det havde ingen betydning, hvor mange gæster der var, for det var forbudt for blandt andet caféer overhovedet at holde åbent for gæster, så han blev idømt en bøde på 5000 kroner, fortæller anklageren.

Sagen er en af de første sager - hvis ikke den første - om overtrædelse af forsamlingsforbuddet, der er behandlet ved domstolene. Men flere er på vej.

I den kommende uge venter sager i både Odense og Herning.

Forsamlingsforbuddet, som i begyndelsen gjaldt forsamlinger på flere end ti personer, er siden lempet flere gange.

I øjeblikket er grænsen 100 personer. Desuden må caféer, restauranter og lignende igen servere - dog med visse restriktioner.