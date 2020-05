Café-ejer sigtet for corona-overtrædelse

En café-ejer er blevet sigtet for overtrædelse af bekendtgørelsen om forbud mod større forsamlinger under corona-krisen.

Det skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

Nordjyllands politi har fredag kl. 2340 sigtet en cafe ejer på Borgergade i Aalborg for overtrædelse af bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger idet der kl. 2340 var flere gæster tilstede i cafeen end de gældende restriktioner jf. bekendtgørelsen tillader. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) May 23, 2020

Ifølge politiet skete overtrædelsen, eftersom at caféen på Borgergade i Aalborg havde flere gæster end tilladt 23.40 fredag aften.

Ejeren af caféen kan se frem til et bødeforlæg på mellem 3000 til 6000 kroner, mens ingen gæster risikerer en sigtelse. Politiet oplyser videre, at man ikke vil fortælle, hvor gæster, der befandt sig på caféen, men at der er tale om en 'betydelig overtrædelse'.

Som følge af corona-restriktionerne har politiet i Nordjylland øget patruljeringen. En patruljering, der altså omfatter tilsyn af åbne værtshuse, caféer og restauranter.