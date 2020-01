Café i flammer to dage i træk

Politiet kender endnu ikke et motiv til ildspåsættelsen

To nætter i streg er Københavns Politi rykket ud til anmeldelser om brandstiftelse i og ved den samme café i Vanløse.

Caféen hedder 'Café Juicy' og ligger på Ålekistevej 26.

Ved en af hændelserne har der været ild i butikken, oplyser politiets vagtchef Jesper Frandsen til Ekstra Bladet.

- Klokken 02.48 natten til torsdag modtog vi en anmeldelse om forsøg på brandstiftelse. Da vi kom frem, kunne vi konkludere, at der var to arnesteder derude, og at der var flammer i butikken, siger Jesper Frandsen.

Ild i ejers bil

Det var et vidne, der alarmerede politiet.

Omkring klokken 04 var branden slukket igen.

Tidligere har politiet været kaldt ud til en anmeldelse om bilbrand på en parkeringsplads. Her var det ifølge Ekstra Bladets oplysninger caféejerens bil, der var sat i brand.

Bilen holdt parkeret i nærheden af caféen. Foto: Kenneth Meyer/ Ritzau Scanpix

Politiet kender endnu ikke et motiv til ildspåsættelsen, ligesom ingen endnu er anholdt.

- Jeg kan ikke komme et motiv nærmere, men blot bekræfte, at vi også har været til stede ved en bilbrand i nærheden, siger vagtchefen.

Caféen ligger i nærheden af flere lejlighedskomplekser og tæt op ad et beboervaskeri. I ingen af tilfældene har flammerne dog spredt sig.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra caféens ejer.