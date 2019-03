Campingvogn eksploderet: Fyldt med fyrværkeri

Politiet har mistænke om, at en masse fyrværkeri har fået en campingvogn til at eksplodere mandag morgen

Flere campingvogne står i brand efter en eksplosion på Bokildegårds Camping i Melby i Nordsjælland mandag morgen.

Nordsjællands Politi fik anmeldelsen om eksplosionen klokken 06.12.

- Eftersom man kontinuerligt har hørt nogle knald inde fra campingvognen, formoder man, at der ligger noget fyrværkeri, som eksploderer efterhånden som ilden får fat i det, fortæller pressevagten ved Nordsjællands Politi.

På Twitter skriver politiet, at en person er kørt til behandling på hospitalet, men at personen ikke er i kritisk tilstand.

Der er tale om en campingvogn på Bokildegårds Camping. Ild har bredt sig til "nabovogne". Der lå en del fyrværkeri i den eksploderede campingvogn, hvorfor EOD er på vej til stedet. Det er for tidligt at sige noget om årsag til eksplosion. #politidk https://t.co/eXzat7bMQG — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) 25. marts 2019

Et område omkring den eksploderede campingvogn er afspærret, mens politiet og brandvæsnet arbejder på stedet, og sprængstofeksperter er på vej.

Politiet vil ikke bekræfte, at campingvognen har været brugt som fyrværkerilager.

- Det kan jeg ikke sige, at den har. Jeg kan sige, at det virker som om, at der har ligget noget fyrværkeri inde i den.

Ej heller kan de sige noget om, hvorvidt er sket noget kriminelt i forbindelse med eksplosionen.

De anbefaler dog, at man holder sig væk fra stedet, så man ikke forstyrrer politiet og brandvæsnets arbejde.

Klokken 09.13 oplyser Nordsjællands Politi, at der stadig bliver arbejdet på stedet.