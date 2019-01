Canadisk gartner tilstår otte drab

Den canadiske gartner Bruce McArthur, 67, har tirsdag ved retten i Toronto tilstået drab på otte mænd fra byens homoseksuelle miljø.

Det skriver Associated Press.

Bruce McArthur rejste sig i retssalen og erklærede sig 'skyldig' otte gange, da dommeren læste op fra anklageskriftet. Strafudmålingen finder sted 4. februar.

Politiet fandt sidste år de jordiske rester af syv mænd begravet på en ejendom, hvor McArthur havde arbejdet. Det ottende offer blev senere fundet i en kløft bag samme ejendom.

Anklager Michael Cantlon oplyste, at sagen involverede bortførelse, seksuelle overgreb samt partering af ligene.

Ofrene blev fundet begravet på denne ejendom i Toronto. Foto: AFP

McArthur flyttede til Toronto omkring år 2000 og levede en stille tilværelse i en forstad med kone og to børn. Hans gartneri havde ind i mellem brug for ekstra hjælp, herunder en 40-årig mand, der forsvandt i 2010.

De fleste ofre havde mellemøstlig eller asiatisk baggrund og levede på kanten af det canadiske samfund. Deres forsvinden tiltrak ikke stor opmærksomhed.

Et offer skjulte for sin arabiske familie, at han var homoseksuel. Et andet offer var immigrant med stofmisbrug, og et tredje offer var hjemløs og prostitueret, skriver Associated Press.

Bruce McArthur i retten i Toronto. Foto: Reuters

Men da Andrew Kinsman forsvandt, blev det bemærket i LGBT-miljøet i Toronto. Den 49-årige aktivist og bartender havde mange venner, og politiet blev alarmeret.

Politiet nedsatte en særlig gruppe, der skulle opklare sagerne. McArthur blev anholdt seks måneder senere.

Politiet har betegnet Bruce McArthur som en seriemorder og frygter, at der er flere ofre.