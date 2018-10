Cannabis lovliggjort i Canada - en time efter blev bilist knaldet

Der gik ikke mere end en time, fra hashsalg blev tilladt i Canada, før politiet udskrev den første bøde for at køre bil i påvirket tilstand

Klokken 24 natten til onsdag blev det tilladt at købe og indtage hash i Canada.

Og det gik helt fantastisk.

I en times tid.

Det skriver det canadiske nyhedsbureau CBC News.

Så slog politiet i Winnipeg et foto op på Twitter af et bødeforlæg til en bilist, som ifølge politiet havde gjort sig skyldig i indtagelse af cannabis, mens han sad bag rattet i et køretøj.

'Så...dette skete tidligt denne morgen. Det er tilladt at indtage cannabis på helt samme måde, som det er tilladt at indtage alkohol. Og ligesom med alkohol er det **ikke** tilladt at indtage, mens man kører bil', skriver politiet på Twitter.

So … this happened early this morning: A Consume Cannabis in a Motor Vehicle ticket was issued. Just like alcohol, consuming cannabis is legal - and like alcohol, consuming it in your vehicle is **not**. #KnowYourRole pic.twitter.com/RR9AUBv4RN — Winnipeg Police (@wpgpolice) October 17, 2018

Flere hundrede mennesker stod i kø for at købe marijuana, så snart det blev lovligt. (Video: AP/Newsflare)

Politiinspektør i færdselskontrolafdelingen hos politiet i Winnipeg, Gord Spado, siger til CBC News, at bødeforlægget blev givet til bilisten præcis klokken 1 natten til onsdag. Altså en time efter, at den nye cannis-lov var trådt i kraft.

Han siger videre, at den hash, som formentlig blev indtaget i bilen under politiets standsning af køretøjet, sandsynligvis er blevet købt, mens det stadig var ulovligt at købe hash i Canada. Det er uklart, om bilisten er blevet sigtet for dette forhold.

Selv om det altså er blevet tilladt at købe cannabis i Canada, så minder politichefen om, at det hele ikke bør gå op i hat og briller. I et opfølgende tweet nævner politiet i Winnipeg, at der stadig gælder love og regler. 'Bundlinjen er, at du ikke må indtage cannabis i din bil', lyder det i tweetet.

Bøden til bilisten var på 672 canadiske dollars, som svarer til 3350 kroner.