Carlsberg efter ulykke: Vi er dybt berørte

Godstoget, der i morges var involveret i en alvorlig ulykke med et lyntog, var fyldt med øl fra Carlsberg. Det bekræfter pressechef hos Carlsberg Kasper Elbjørn over for Ekstra Bladet.

- Vi er dybt berørte over ulykken, og vores dybeste medfølelse går til de berørte, lyder det fra pressechefen, som også understreger, at Carlsberg er klar til at gøre alt, hvad de kan, og bliver bedt om for at hjælpe politiet og Havarikommissionen med opklaringsarbejdet.

Det er formentlig en trailer fra godstog, der er blæst af og har skabt alvorlig ulykke på Storebæltsbroen. Det vurderer Bo Haaning fra Havarikommissionen.

Seks dræbte

Seneste melding fra Fyns Politi er, at seks er blevet dræbt og 16 såret.

Derfor fik øl-toget lov til at køre over broen

Carlsberg bruger fast Deutsche Bahn Cargo Scandinavia til at fragte øl mellem Høje-Taastrup og Fredericia. Det var også tilfældet i morges.

Vice president for corporate affairs i Deutsche Bahn Scandinavia Jan Wildau fortæller til Ekstra Bladet, at han fik besked om ulykken stort set med det samme.

- Vi vidste også ret hurtigt, at det var alvorligt, og vi har sendt repræsentanter fra vores sikkerhedsafdeling til stedet, siger Wildau.

- Har I nogen idé om, hvad der er sket, på nuværende tidspunkt?

- Vi kan se, der er store skader på godstogets vogne og presenninger, men hvad der har forårsaget ulykken, må undersøgelser slå fast hen over de næste dage og uger.