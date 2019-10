Catalanske seperatister idømt årevis i fængsel

Tidligere ledere af catalansk seperatistbevægelse er i den spanske højesteret blevet idømt længere fængselsstraffe for deres forsøg på at løsrive Catalonien fra resten af Spanien.

Det skriver Reuters.

Blandt andet er den tidligere catalanske vicepræsident Oriol Junqueras blevet idømt 13 års fængsel for sin rolle i bevægelsen.

I alt 12 personer er blevet dømt. Ni af dem, som i forvejen sad varetægtsfængslet, er blevet idømt mellem ni og 13 års fængsel. De resterende tre har fået halvandet års betinget fængsel, skriver El Pais.

Frikendt for voldeligt oprør

De er blevet dømt for tilskyndelse til optøjer i forbindelse med Cataloniens forsøg på at løsrive sig fra resten af Spanien i efteråret 2017. Alle tiltalte blev dog frikendt for den værste anklage mod dem: voldeligt oprør.

- 100 år (i fængsel, red.) i alt. Det er en skændsel. Nu mere end nogensinde er det på tide at reagere side om side med hinanden og jeres familier, siger den catalanske ekspræsident Carles Puigdemont ifølge nyhedsbureauet AFP.

Tre af de 12 tiltalte er kendt skyldige i ulydighed, men skal ikke i fængsel.

Ulovlig afstemning

I Spanien er der spænding om, hvorvidt mandagens dom vil udløse nye uroligheder i den nordøstlige spanske region. Spanien har været præget af stor politisk uro siden løsrivelsesforsøget i 2017.

Dengang stemte godt ni ud af ti for, at Catalonien skulle løsrives fra Spanien.

Afstemningen var dog i forvejen erklæret ulovlig. Flere valgsteder blev blokeret af politiet på valgdagen. Alt i alt var det derfor kun 43 procent af catalonierne, der overhovedet afgav deres stemme.

Efter folkeafstemningen erklærede det daværende regionale styre under ledelse af Carles Puigdemont Catalonien for uafhængigt.

Det fik regeringen i Madrid til at gribe ind, afsætte det regionale styre og udskrive nyvalg til regionsstyret.

Carles Puigdemont flygtede fra Spanien og er nu i eksil i Belgien.

10. november skal spanierne til parlamentsvalg for fjerde gang på fire år. Det er nemlig ikke lykkedes at danne en regering siden sidste valg i april.