Cathrine tæt på drama: Hvinede dæk og et tungt bump

Cathrine og hendes mand sad roligt i stuen og så fjernsyn onsdag aften omkring klokken 21.45, da de pludselig blev øjenvidner til et voldsomt drama i Hvidovre.

Det, der nu viser sig at være en del af en koordineret aktion mod bandemiljøet.

- Vi sad og slappede af, og så hørte vi bildæk hvine og et tungt bump, fortæller den 36-årige Cathrine, der bor på 3. sal med direkte udsyn til huset, som en flugtbil påkørte.

De styrtede begge mere eller mindre gennem lejligheden for at se, hvad der var sket. Ikke mindst fordi der allerede ugen inden var en bil, der var kørt ind i selvsamme hus, så der var kommet et hul i hækken.

Det hul var nu blevet bredere, fordi flugtbilen var kørt lige gennem hækken i T-krydset ved Hvidovre Enghavevej/Hvidovrevej/Strandby Alle.

Føreren af flugtbilen mistede herredømmet og drønede gennem hækken til dette hus. Foto: Kenneth Meyer

- Og så kan jeg bare se 5-6 gutter, der spurter til venstre mod Langagerskolen i to grupper. Tre-fire stykker i den ene gruppe og to, der halser efter i den anden.

- Der går max 30-60 sekunder, før de har politiet efter sig. Der er også allerede en ambulance med i det, så vi konkluderer, at det må være en længere biljagt, siger Cathrine.

Cathrine havde udsyn direkte til huset, som mistænke folk fra bandemiljøet ifølge politiet påkørte. Privatfoto

Københavns Politi har i en pressemeddelelse oplyst, at de har anholdt ni personer i alderen 21-26 år på flere adresser i hovedstadsområdet, der er sigtet for medvirken til tre drabsforsøg og flere tilfælde af ulovlig våbenbesiddelse som led i den verserende bandekonflikt.

Ni personer anholdt i stor politiaktion mod bandemiljøet

De første anholdelser skete ifølge Københavns Politi i forbindelse med episoden i Hvidovre onsdag aften, hvor politiet fortæller, at de afværgede et drabsforsøg.

Politiet var mødt talstærkt op. Privatfoto

'Som led i en længere efterforskning fik vi efterretninger om, at der blev planlagt et attentat. Derfor slog vi til mod bilen og efterfølgende mod flere adresser, hvor flere af de mistænkte opholdt sig. Vi håber selvfølgelig, at anholdelserne vil lægge en dæmper på den aktuelle bandekonflikt, siger vicepolitiinspektør Knud Hvass, der er er leder af afdelingen for organiseret kriminalitet ved Københavns Politi.

Politiet skred til anholdelse flere steder. Foto: Kenneth Meyer

Personerne i bilen forsøgte at flygte fra stedet, men to af dem blev anholdt i nærheden. I den forulykkede bil fandt politiet en maskinpistol, en pistol og en del ammunition. En tredje stak af til fods.'Ham leder vi efter nu. Vi kender hans identitet, og vi opfordrer ham til at melde sig selv, siger Knud Hvass.

Smæk på

Cathrine så tre hunde tonse af sted forrest med politi i hælene, der er bevæbnet med automatvåben. Og så kommer der bare flere og flere til. Patruljevogne, civile biler, salatfade og hundevogne.

Sekunder efter kommer en helikopter bragende hen over taget, og en drone bliver også sendt i luften.

- Der har været smæk på, siger Cathrine, der kun så personerne flygte, men ikke så nogen anholdelser.

Hun kan førstehjælp, så i starten var hun opmærksom på, om der var behov for, at hun skulle hjælpe tilskadekomne. Men der var så mange politifolk, at hun hurtigt indså, at det ikke var nødvenligt.

Alligevel var det svært at finde ro og gå i seng.

Derfor så de også, da flugtbilen blev fjernet lige omkring midnat.

- Bilen er ikke gået igennem muren til huset. De har taget hækken, og det ser ud til, at bilen er ramt skråt på huset, for det så ud som om, at dens højre forende var lidt mere flad, da den blev kørt væk, fortæller hun.

Her ses bilen, da den blev kørt væk. Foto: Kenneth Meyer

- Hvordan er det pludselig at havne midt i sådan et drama?

- Vores første bekymring var, om sirenen ville vække vores børn, fordi den kørte i halvanden time. Men vi kender flere af dem, der bor i husene, og dem bliver vi lidt bekymrede for. Og jeg har ondt af dem, der bor i huset. Vi bor i lejlighed på 3. sal, så vi er ikke udsat på samme måde, siger hun og fortsætter:

- Men det virkede som om, politiet havde godt styr på det. De var lige i hælene på dem, så vi var ikke i tvivl om, at de ville fange nogen af dem Spørgsmålet var om de ville fange alle.

Københavns Politi har meldt ud, at beboerne i huset er ikke kommet noget til, men naturligvis har fået en alvorlig forskrækkelse.

Sådan forløb politiets aktion: Politiet har torsdag udsendt en pressemeddelelse om baggrunden for politiets aktion i Hvidovre og Rødovre onsdag aften. Her følger forløbet: I pressemeddelelsen beskrives det, at man tirsdag aften afværgede et drabsforsøg. Dette skete i området ved Arnold Nielsens Boulevard og Hvidovrevej. Her forsøger man at stikke af i en polsk indregistreret Audi. I forbindelse med flugten forsøger politiet at standse audien ved enten at påkære den eller forhindre den i at køre videre. Biljagten fortsatte derefter ned af Hvidovrevej. I et vejkryds mister han herredømmet over bilen og torpederer et hus på Strandby Allé. Efterfølgende leder politiet med hunde, droner og en helikopter ved Hvidovre Strandvej ud til vandet. Angiveligt er det flugtbilisten, man leder efter her. Politiet foretager ligeledes en række anholdelser på Valhøj Allé og i en ejendom på Tårnvej i Rødovre.