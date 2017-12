Center-chef: Sådan kunne tre-årig styrte seks meter ned

Videobilleder af alvorlig faldulykke viser, at en treårig dreng fik klemt sig ud af et mellemrum mellem værn og rulletrape

Videobilleder fra indkøbscentret Fisketorvet i København viser, at en treårig dreng har kunnet klemme sig gennem et lille mellemrum mellem et glasværn og en rulletrappe, før han faldt seks meter ned.

Helle García Korndal, der er senior commercial manager for Fisketorvet, har gennemset en overvågningsvideo, der viser ulykken.

- Vi kan se, at den lille dreng har trængt sig igennem værnet og er kommet ud på ydersiden af rulletrappen og er faldet ned, siger hun ifølge ritzau.

- Der foregår tekniske undersøgelser - både politiets og vores egne. Så jeg kan ikke komme med mere, før vi har undersøgt sagen, lyder det fra centerchefen.

21 centimeter

Ekstra Bladet var tidligere på eftermiddagen på ulykkestedet. Her målte bladets medarbejder det bredest mulige sted ved mellemrummet til ca. 21 centimeter.

Drengen har ifølge Københavns Politi fået fat i gelænderbåndet på rulletrappen, som har trukket ham med, hvorefter han er faldet ned foran kaffebaren Starbucks, som efterfølgende blev lukket.

Personalet på Starbucks får nu professionel bistand, oplyser Helle Garcia Korndal.

- Vi er meget rystede. Vi benytter tiden til at sende alle vores tanker til den lille dreng og familien. Vi vil gøre alt, vi kan for at hjælpe dem i denne her situation, siger hun.

- Alle, der har været vidne til den her episode, er rystede. Det gælder familien, vores personale og vores gæster. Lige nu modtager personalet på Starbucks hjælp fra en krisepsykolog, siger hun.

Ekstra Bladet talte tidligere med et vidne til ulykken, som oplyste, at personalet på kaffebaren var meget berørte af situationen:

- Jeg sad på en bænk lige ved Starbucks i Fisketorvet med ryggen til, da der pludselig lød et stort dunk, og helet gulvet gungrede. Vedkommende kunne sagtens have ramt nogen i faldt, siger Finn List, der var på vej med sine børn i biografen, til Ekstra Bladet.

- Kort efter kom moderen løbende ned af rullebåndet og var meget oprevet. Og både vagter og ambulance kom meget hurtigt. Det var meget dramatisk, og flere blandt personalet på Starbucks begyndte at græde, fortæller Finn List, som ikke lagde mærke til drengens umiddelbare tilstand lige efter ulykken.

Den treåriges tilstand er stabil, og han er ifølge Københavns Politi ude af livsfare.