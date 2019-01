Charles Manson-tilhænger tæt på løsladelse

Friheden kan være lige om hjørnet for Charles Manson-tilhængeren Robert Beausoleil, der har tilbragt 50 år bag tremmer for drab.

Et prøveløsladelsesnævn i Californien har torsdag for første gang anbefalet, at 71-årige Beausoleil bliver løsladt, oplyser Associated Press.

Robert Beausoleil var ikke involveret i Manson-kultens berygtede massakre på skuespillerinden Sharon Tate og seks andre personer i Los Angeles i 1969.

Beausoleil blev derimod dømt for drab på musikeren Gary Hinman senere samme år.

Tortur med sværd

Gary Hinman var forud for sin død blevet mishandlet i tre dage blandt andre af kultlederen Charles Manson, som skar ham i ansigtet med et sværd.

Beausoleil har fået afslag på at blive prøveløsladt 18 gange tidligere. Charles Manson døde i fængslet i 2017.

Kultlederen Charles Manson blev 83 år. Foto: AP

Beausoleils advokat, Jason Campbell, siger, at hans klient ikke længere er til fare for samfundet.

- Han er et meget tænksomt, indsigtsfuldt og empatisk menneske. Han er ikke den samme, som han var i 1969, siger advokaten til Associated Press.

Californiens nye guvernør, Gavin Newsom, har mulighed for at blokere prøveløsladelsen, hvis han finder det nødvendigt.