Charlotte ringede 112: Blødende mand faldt om foran min dør

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Da Charlotte Mosegaard hørte råben udenfor hoveddøren til sin klinik for fodterapi, skyndte hun sig ud for at se, hvad der foregik.

- Der kom en meget blødende mand imod mig og bad mig om at ringe 112. Det var så det, jeg gjorde, siger den 53-årige statsautoriserede fodterapeut til Ekstra Bladet.

Hun oplevede på tætteste hold det drama, der tirsdag morgen har fået politi og redningsmandskab til at rykke massivt ud ved Holbæk Havn.

Herfra er en mand blevet alvorligt såret af, hvad der formodes at være knivstik, efter at Charlotte Mosegaard ringede efter hjælp.

Offeret er ifølge politiet i livsfare.

Politiet har anholdt tre mænd, og man arbejder lige nu på at afklare, hvilken rolle de har i sagen, oplyser kommunikationsmedarbejder Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Foto: Per Rasmussen

Charlotte Mosegaard er efter eget udsagn rystet over formiddagens voldsomme begivenhed.

- Det var en grim oplevelse. Han kom gående eller vaklende op ad vejen og faldt om herude foran min dør, mens jeg hentede telefonen for at ringe 112. Imens kom mine naboer, som er fysioterapeuter. De fik ham vendt om, så de kunne give ham hjertemassage, fortæller kvinden.

Ifølge hende blødte han fra ryggen og det ene ben.

Charlotte Mosegaard vurderer, at politi og redningsmandskab ankom til stedet omkring ti minutter senere.

Se også: Såret mand fundet på gade

En lægeambulance måtte lande på havnen, da Lindevej, hvor den alvorligt sårede mand faldt om, er for smal til at komme ind.

Vejen er spærret af, mens politiet arbejder på stedet.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi har der været et internt opgør mellem den sårede og de anholdte.