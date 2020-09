Chauffør dømt for trafikdrab: Dennis klemt ihjel af bus

Mor til trafikdræbt mand rystet over nye oplysninger om, at hendes 37-årige søn var kontaktbar lige efter dødsulykke - hun har nu lagt tre sønner i graven siden 2000

RETTEN I KØBENHAVN (Ekstra Bladet): Et dybt suk udløste før middag et øjebliks tavshed i retssal 6.

Reaktionen for spontant ud af munden på moderen til den nu afdøde lastbilchauffør, Dennis Stubtorft Jensen.

Lykke Kundal kunne ikke holde følelserne i ro, da et vidne i retssagen om hensynsløs kørsel og uagtsomt manddrab mod en nu 71-årig Movia-buschauffør fortalte, at hun lige efter den dybt tragiske ulykke sidste år i København kortvarigt var i kontakt med den fastklemte og døende mand.

- Den stakkels mand var i live. Han kunne ryste på hovedet og nikke, sagde kvinden, som var passager i den Movia-bus, der 2. oktober sidste år var involveret i ulykken.

Lastbilchaufføren i gult advarsels-tøj blev klokken 9.10 klemt fast mellem bussen og hans parkerede lastvogn på Dag Hammerskjölds Allé.

Dennis Stubtoft Jensen lænede sig op af sin parkerede lastvogn fra Hørkram Foodservice, da han blev klemt ihjel af en forbipasserende Movia-bus. Foto: Privatfoto

Mor: Uventet oplysning

- Det var en uventet oplysning. Det er ikke rart at vide, at Dennis vidste, at han var i livsfare og måske registrerede, hvad der skete, sagde Lykke Kundal bagefter til Ekstra Bladets reporter i retten.

Den tiltalte, nu 71-årige buschauffør fra Holbæk blev kendt skyldig i hensynsløs kørsel og uagtsomt manddrab. Det kastede en straf på 14 dages betinget fængsel og et års frakendelse af førerretten af sig.

Dommeren lagde vægt på, at manden har 20 års erfaring som chauffør, var meget kendt i området og i god tid bemærkede, at den nu afdøde mand lænede sig op af sin lastvogn. Med anklager Jakob Nielsens ord burde han været stoppet eller have holdt større afstand.

Dødsulykken skete, da buschaufføren ville køre forbi lastbilen. Den holdt i busbanen, og han mente, at han kunne passere i ’liste-tempo’.

Men er var mindre plads, end han troede. Bussens bagende klemte derfor Stubtorft Jensens. Det skete med så stor kraft, at hans krop fik en af bussens ruder til at krakelere med et brag.

Dennis Stubtorfts liv stod ikke til at redde. En akutlæge erklærede ham død ti minutter efter den tragiske ulykke her på Dag Hammerskjölds Allé i København. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Nødråb: 'Stop for helvede'

’Stop for helvede’, råbte en af de få buspassagerer, men chaufføren nåede ikke at reagere. Et vidne mente, at der var øjenkontakt mellem de to chauffører lige før ulykken.

Buschaufføren var tydeligvis i dybt chok. Han tog i nogle sekunder resultatet af ulykken i øjesyn, og låste sig derefter inde i bussen.

Flere passagerer at komme ofret til undsætning. En mand rakte ind og holdt ham nogle sekunder i hånden.

En akutlæge erklærede Dennis Kim Stubtoft Nielsen død ti minutter efter kollisionen.

Den dømtes høje alder og rene straffeattest talte efter dommerens opfattelse imod en ubetinget straf. Efter en kortvarige drøftelse med sin forsvarer modtog den tidligere buschauffør dommen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mor i dyb sorg: Den mand får aldrig straf nok

Dennis Stubtorft Jensen sammen med sin thailandske kæreste. Det var meningen, at hun skulle have besøgt den forelskede lastbilchauffør i Danmark i julen 2019. Foto: Privatfoto

Lykke Kundal besøger flere gange om ugen sin trafikdræbte søns grav ved Glumsø Kirke.

- Selvfølgelig savner jeg Dennis. Jeg tror, han ringede til mig tre eller fire gange om dagen. Det her er hårdt. Ikke mindst, fordi det jo ikke er første gang, sagde den 57-årige kvinde til Ekstra Bladet i en pause i straffesagen om trafikdrab i Retten i København.

Dennis Stubtorft Jensens fraskilte forældres tragedie understreges som tidligere omtalt i Ekstra Bladet af, at de med den 37-årige lastbilchaufførs død sidste år har lagt tre sønner i graven.

Den første, Daniel, døde 17 måneder gammel omkring 2000, mens 21-årige Martin blev fundet død af en hjerneblødning i 2005.

- Der findes ingen ord for det. Når jeg valgte at følge retssagen, så er det fordi, min læge rådede mig til at gøre det. Jeg ville også gerne have sat ansigt på den tiltalte. Det, der står tilbage, er, at jeg ikke har nogen følelser for den mand, forklarer Lykke Kundal, som ikke ønsker at lade sig fotografere.

Far gik psykisk ned

Straffen til den 71-årige buschauffør betyder mindre for hende.

- Den mand får alligevel aldrig straf nok. Ikke i forhold til det tab, han er skyld i. Men jeg håber, at vi kan sætte punktum nu, og at det kan hjælpe os med at komme videre.

Dennis Stubtorft Jensens far var ikke til stede. Han har tidligere udtalt sig til Ekstra Bladet og forklaret, at han gik helt ned psykisk efter sønnens død.

Den nu afdøde lastbilchauffør efterlod sig en teenage-datter, og det var meningen, at han til jul sidste år for første gang skulle have besøg af sin thailandske kæreste.

De lærte hinanden at kende på nettet i 2017, og Dennis Stubtorft Jensen besøgte hende flere gange i Thailand. Han var meget forelsket og glædede sig til at se hende igen.

Ufattelig tragedie: Søn klemt ihjel