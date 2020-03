Chauffør får kæmpe bøde for at køre på energidrik

En tysk chauffør og den vognmand, han arbejder for, må punge ud med over 500.000 kroner i bøde, efter chaufføren er blevet taget i at overskride køre- og hviletidsreglerne med 893 procent.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet standsede chaufføren 28. januar ved Greve, og overalt i lastbilen fandt man flere tomme dåser med energidrik.

Da man så nærmere på chaufførens køre- og hviletidsregistreringer og lastbilens taksograf, viste det sig, at han næsten på daglig basis overskred reglerne.

'I seks tilfælde blev et hvil, som skulle vare 9 timer afholdt på mellem 2 og 5 timer. Fire gange havde chaufføren kørt mellem 16 og 22 timer, selvom han maksimalt måtte køre 10 timer imellem to daglige hvil', skriver politiet i pressemeddelelsen.

Der er rejst 28 sigtelser mod chaufføren, og retsmødet er sat til 23. juni ved Retten i Roskilde.