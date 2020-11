Chauffør for handicappede børn tiltalt for pædofile overgreb

Mens en 17-årig handicappet pige sad spændt fast i sit sæde i handicapbussen, blev hun udsat for et seksuelt overgreb af den 60-årige chauffør, mens han filmede forbrydelsen med sin mobiltelefon.

Sådan lyder blot et af 20 forhold, som den i dag 61-årige mand er blevet tiltalt for, efter at han blev anholdt og varetægtsfængslet 10. marts i år.

Den 61-årige nægter sig skyldig. Tiltalen er rejst ved et nævningeting, fordi anklagemyndigheden kræver mere end fire års fængsel, men den 61-årige har selv fravalgt nævninger, så sagen kører for en domsmandsret ved Retten I Roskilde fra 30. november.

Efterforskningen har udvidet sagen mod den 61-årige handicapchauffør betydeligt, så han nu også er tiltalt for en række voldtægter 'ved andet seksuelt forhold end samleje' mod sin biologiske datter fra hun var nyfødt, og til hun var tre år gammel. Ifølge tiltalen skete de kriminelle handlinger i perioden fra pigens fødsel i 1995 til 1998.

Mødre deltog i overgreb

Politiet har også rejst tiltale for 14 tilfælde af medvirken til voldtægt af børn under 12 år, fordi den 61-årige skal have bestilt og betalt mødre på Filippinerne til at begå overgreb mod deres egne børn. Forbrydelserne blev livestreamet til den 61-åriges computer, hvor han tilfredsstillede sig selv foran skærmen.

Der var tale om både piger og drenge i alderen 10-12 år, hvor mødrene deltog i de seksuelle overgreb eller hvor søskende efter anvisning på chat fra den 61-årige havde sex med hinanden. Forbrydelserne blev aftalt via chat med profiler, der for eksempel hed 'BigMomz' 'Mamalovess', 'Alone452' og 'MommyBear29x'.

Politiet fik mistanke til den 61-årige i oktober 2019, da Midt- og Vestsjællands politi blev underrettet om, at han havde 'mistænkelige filer'. Underretningen kom fra det amerikanske bureau 'National Center for Missing and Exploited Children' (NCMEC).

Børn udsat for overgreb i bussen

Han arbejdede som chauffør for handicappede børn i Roskilde og Greve kommuner, og i anklageskriftet er beskrevet to overgreb mod børn i hans handicapbus:

En dreng i 10-11 års alderen, som det ikke er lykkedes for politiet at identificere, blev på et tidspunkt i foråret 2019 udsat for et seksuelt overgreb, hvor chaufføren skal have forsøgt at tvinge drengen, der var mentalt og fysisk handicappet, til oralsex.

En 17-årig handicappet pige, der var ude af stand til at modsætte sig, blev ved flere lejligheder udsat for overgreb, mens chaufføren kørte hende fra bopælen og til en skole i Roskilde. Han filmede overgrebene med forsæt til at ville dele optagelserne på nettet, lyder tiltalen.

Endelig er den 61-årige tiltalt for besiddelse af 826 fotos med børneporno og 46 filmsekvenser samt 23 intime billeder af sin nøgne datter.

Under retssagen kræver anklagemyndigheden, at den 61-årige frakendes retten til at beskæftige sig med børn eller unge under 18 år, og at han idømmes et kontaktforbud mod at søge kontakt med børn via internettet.

Chef om voldtægtssag: Hæsligt for de handikappede børn

Handikapchauffør sigtet for voldtægt af børn