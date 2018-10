Chauffør ignorerede alle advarsler: Nu er han skudt

Føreren af en traktor ignorerede alle advarsler og nægtede at stoppe, da han tirsdag var på vej mod den israelske ambassade i Ankara, Tyrkiet. Det fik i sidste ende politiet til at skyde ham i benet.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Manden, der viste sig at være en 45-årig landmand, fortalte senere til politiet, at han planlagde en protest foran den israelske ambassade.

Han blev stoppet tæt på den israelske ambassadørs bolig. Det er uvist, om manden forvekslede ambassadørens bolig med selve ambassaden, skriver AP.

Myndighederne i Ankara fortæller, at manden har været under behandling for psykiske problemer siden 2007.