Chauffør omkommet i arbejdsulykke

En 57-årig tysk lastbilchauffør er omkommet i en arbejdsulykke i Vejle sent tirsdag aften.

Det oplyser Jørn Bystrup, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Manden blev klemt ihjel ved førerhuset på sin lastbil. Det skete, da en lastbil med en anden 57-årig tysk chauffør bag rattet bakkede ind i førerhuset.

Ulykken er sket ved et pladsområde, hvor lastbiler bliver læsset af og på, ved virksomheden Dagrofra på Knud Højgaards Vej i Vejle.

- Den ene chauffør kører frem og svinger, hvorved traileren rammer førerhuset på den anden lastbil. Herefter bakker han lidt tilbage og stiger ud, siger vagtchefen.

- Han opdager derefter, at han har klemt den anden chauffør, som steg ud af førerhuset, da han først blev påkørt. Og da den forreste lastbil så har bakket lidt, er manden blevet klemt på siden af førerhuset.

De to tyske chauffører er ansat ved et dansk vognmandsfirma, som leverer varer til Dagrofa, oplyser politiet.

Politiet modtog anmeldelsen fra en ansat ved Dagrofa klokken 23.55 og ankom kort efter til ulykkesstedet.

Der blev tilkaldt en lægehelikopter og iværksat livreddende førstehjælp, indtil redningspersonalet ankom.

Derefter blev der forsøgt genoplivning, men uden held, oplyser vagtchefen.

- Vi har underrettet arbejdstilsynet, da det ikke bare er et færdselsuheld, men også en arbejdsulykke, siger Jørn Bystrup.

Politiet har ligeledes bedt tysk politi om at underrette de pårørende, hvilket er sket.

Den tyske mand, der var chauffør i den forreste lastbil, er blevet sigtet for overtrædelse af færdselsloven og uagtsom manddrab.

Han er ikke tilbageholdt, oplyser vagtchefen.

- Det er nu op til juristerne at tage stilling til sagen, når de tekniske undersøgelser er afsluttet, siger Jørn Bystrup.

Men sagen slutter ikke der. For da lægehelikopteren fløj væk fra ulykkesstedet, blev helikopterpiloten flere gange blændet af en laserlampe i nærheden af Skanderborg.

Det førte til, at politiet foretog en ransagning ved Nørre Vissing i Skanderborg, hvor der blev fundet en kraftig laserlampe.

Her har en 66-årig mand erkendt, at han har lyst mod helikopteren, oplyser vagtchefen.

Manden er blevet sigtet og anholdt for overtrædelse af straffeloven paragraf 252 for at bringe helikopterpersonalet i fare. Han var ifølge politiet påvirket af alkohol.

Politiet advarer om konsekvenserne ved brug af laserlys.

- Man skal ikke være tvivl om hvilket straffelig konsekvens og hvor stort et erstatningskrav, det kan medføre. Jeg tror faktisk, at det for de fleste vil være uoverkommeligt at blive påkrævet en erstatning for en afbrudt flyvning, siger vagtchef Halfdan Kramer og tilføjer.

- Vi kan kun opfordre folk til ikke at genere mennesker eller dyr med laserlys.