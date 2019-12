Chauffør på pirat-taxi dømt og udvist for voldtægter

To voldtægter begået mod kvindelige kunder på 21 og 23 år i en pirat-taxi ved Lyngby, koster den 35-årige chauffør fem års fængsel.

Patrick Obijiaku, der stammer fra Nigeria, udvises også af Danmark for bestandigt.

Dommen, der faldt i dag ved Retten i Lyngby, blev anket på stedet af den 35-årige, som vil frifindes i Østre Landsret.

Han hævdede under retssagen, at han slet ikke havde rørt den 21-årige kvinde, og at den 23-årige selv tilbød at betale for køreturen med sex.

De to voldtægter skete med en uges mellemrum 1. september og 7. september ved 07 og 06.30-tiden om morgenen, hvor de to kvinder skulle køres hjem.

Patrick Obijiaku var deltidschauffør for Urban Go Aps, der kører som et fragt- og kurérfirma., hvor kunderne bestiller bilen via en app. Ved den første voldtægt blev app´en ikke brugt, men den 35-årige kørte som pirat-taxi.

Urban Go kører med fragt, men kunderne er ’mere end velkommen til at køre med, når du har en fragtgenstand i bilen’.

Det skriver firmaet flere steder på sin hjemmeside: 'Du kan altid køre med - blot der er en fragtgenstand med i bilen!'

’Du har ret, men ikke pligt, til at oplyse, hvad du skal have fragtet. Hvis du ønsker at køre med, er du meget velkommen. Mange af vores biler har plads til både tre og fire passagerer, skriver firmaet.

Det andet voldtægtsoffer bestilte turen via Urban Go´s app. Hun skulle køres fra Østerbro til Birkerød. I retten forklarede chaufføren, at kvinden bad om at få annulleret turen på 320 kr. på app´en og i stedet betale med sex, så de kørte til en park ved en p-plads.

Da politiet ransagede den 35-åriges lyse Peugeot 3008 efter anholdelsen fandt betjentene adskillige kondomer under måtterne i bilen.

Chaufføren var tiltalt for voldtægt og andet seksuelt forhold end samleje mod begge kvinder.

Retten troede ikke på den 35-åriges forklaringer og kendte ham skyldig i begge forhold. Retten fulgte også anklager Bente Schnacks påstand om straf:

- Jeg er godt tilfreds med dommen. En voldtægt koster to et halvt til tre et halvt års fængsel, og her var der tale om to forhold, siger Bente Schnack.