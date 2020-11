Chauffør sigtet for voldtægt af udviklingshæmmet kvinde

En 35-årig mand blev fredag varetægtsfængslet, sigtet for voldtægt af 22-årig udviklingshæmmet kvinde

En 35-årig mand blev fredag formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Helsingør.

Manden er sigtet for voldtægt af en 22-årig udviklingshæmmet kvinde på et ukendt sted i Fredensborg.

Ifølge anklager hos Nordsjællands Politi Kenneth Siljat er manden sigtet efter den del af straffelovens § 216, der omhandler voldtægt mod en person, der befinder sig i en tilstand og situation, hvor vedkommende ikke er i stand til at modsætte sig handlingen.

Manden nægter sig skyldig.

Lukkede døre

Grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre, og det er derfor sparsomt, hvor mange oplysninger det er muligt for Ekstra Bladet at dele med offentligheden.

Men anklager ved Nordsjællands Politi Kenneth Siljat fortæller til Ekstra Bladet, at den sigtede og den forurettede kvinde kender hinanden i forvejen.

De to parter kender hinanden, da manden fungerer som chauffør for den udviklingshæmmede kvinde.

Det er i forbindelse med sådan en kørsel, at voldtægten skulle have fundet sted på et ukendt sted i Fredensborg, fremgår det af anklageskriftet.

Voldtægten skulle være sket torsdag eftermiddag i den handicaptransportbil, som manden bruger til at køre den udviklingshæmmede unge kvinde rundt i, oplyser Kenneth Siljat.

Manden er foreløbig varetægtsfængslet i 14 dage.

