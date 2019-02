Chef dømt for sexchikane: Klappede servitrice bag i

Fynsk restauratør får dagbøder for at krænke kvindelig medarbejders blufærdighed

Det var en noget modvillig fynsk restauratør, der her i ugen modtog en dom og en bødestraf for at have klappet en af sine kvindelige medarbejdere bag i.

Det oplyser Fyns Stiftstidende.

Manden leder et spisested i Svendborg. Byretten fandt det bevist, at han i sommeren 2018 krænkede en kvindelig servitrices blufærdighed ved at give hende klap i bagdelen.

Hændelsen blev overværet af et øjenvidne, som også har afgivet forklaring.

Det var med til at øge offerets troværdighed, lød dommerens vurdering.

Politiets anklager forlangte, at restauratøren skulle betale en bøde på 10.000 kroner. Men det nægtede han at acceptere. Han modsatte sig ifølge Fyns Stiftstidende både erstatningspligten og bødens størrelse.

Retsforhandlingen endte med, at han blev pålagt at betale 10 dagbøder a' 250 kroner. Sagens omkostninger skal dækkes af restauratøren.