Chef erkender: Købte underbukser til sig selv på kommunens regning

En tidligere chef for Aarhus Kommunes entreprenørafdeling erkender, at han købte tøj til sig selv på kommunens regning.

Det siger den 58-årige mand, der i Retten i Aarhus er tiltalt for at have misbrugt kommunale midler til private formål og for at have modtaget bestikkelse.

Han erkender, at køb af ti T-shirt, ti par sokker og seks par underbukser til en samlet værdi af 1140 kroner var til privat brug.

- Det skulle jeg ikke have gjort, siger den tiltalte.

Det samme gælder et par bukser og bælte til 1160 kroner.

Manden, der er solbrændt og har et karakteristisk blåt brillestel, svarer beredvilligt på anklagerens spørgsmål.

Selv om han erkender at have købt tøj til privat brug på kommunens regning, så nægter han sig skyldig i den mest alvorlige del af anklagen.

Den handler om at modtage bestikkelse.

Det skal ifølge anklagen være sket ved, at en badmintonklub, hvor den tiltalte sad i bestyrelsen, gennem en årrække modtog sponsorater for 217.500 kroner.

Sponsoraterne blev givet af en virksomhed, som leverede entreprenørmaskiner til den afdeling, som den tiltalte var chef for.

Den tiltalte bestrider ikke, at sponsoraterne blev givet. Men han nægter at have modtaget bestikkelse.

Direktøren for det firma, der gav sponsoraterne til badmintonklubben, nægter sig ligeledes skyldig i at have ydet bestikkelse.

Den tidligere kommunale chef er også tiltalt for at have modtaget bestikkelse i form af et golfophold fra en anden leverandør til kommunen.

Forvaltningschefen blev bortvist fra Aarhus Kommune og politianmeldt i 2016.

Den lokale avis, Århus Stiftstidende, kom på sporet af sagen og blev indstillet til Cavlingprisen - en journalistisk hæderspris - for dets dækning af sagen.

Retten har afsat tre retsdage til behandling af sagen.