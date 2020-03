Chef om voldtægtssag: Hæsligt for de handikappede børn

Chaufførs sigtelse for blandt andet seksuelle overgreb mod handikappede børn og unge har sat to kommuner i alarmberedskab for at støtte de mulige ofre og deres forældre

'Det er en dybt ulykkelig og hæslig situation at være i.

Det siger Peter Rymann, centerchef for børn- og familieafdelingen i Greve Kommune på vegne af de handikappede børn og deres forældre i to kommuner vest for København, som er direkte berørt af den voldtægtssag, som en 60-årig handikapchauffør nu er sigtet og varetægtsfængslet i.

Se også: Handikapchauffør sigtet for voldtægt af børn

Manden er blandt andet sigtet og varetægtsfængslet i fire uger på en mistanke om at have udsat børn og unge med handikap for voldtægt og seksuelle overgreb, mens de var i hans professionelle varetægt, i en periode fra sidste år og et stykke ind i 2020.

Han er desuden sigtet for 'on demand' på nettet at have bestilt livestreaming af samlejer med mindreårige børn og andre former for børnepornografisk materiale.

Tippet af amerikanere

Sagen rullede, da politiet ifølge Kim Løvkvist, politikommissær i Midt- og Vestsjællands Politi i oktober modtog en usædvanlig underretning 'om mistænkelige filer' i forhold til den nu sigtede mand fra National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC).

Roskilde og Greve Kommune bekræfter på deres hjemmesider, at manden var ansat i et privat selskab og har fungeret som chauffør for handikappede børn i de to kommuner i en ukendt periode.

En 60-årig mand sigtet i en sag om voldtægt af børn og bestilling af børneporne bliver her til formiddag afhørt bag lukkede døre i Retten i Roskilde. Foto: Olivia Loftlund

- Jeg ved faktisk ikke, hvem han er. Der er jo navneforbud i sagen, men vi tager selvfølgelig ansvar for de børn og deres forældre, som muligvis er berørt af sagen, siger Peter Rymann.

Begge kommuner har nu etableret hotlines, så bekymrede forældre til handikappede børn i kommunerne kan ringe ind og få råd og vejledning af professionelle fagmedarbejdere.

Gået under radaren

- Kan du sætte ord på det tillidsbrud, der er tale om, hvis manden er skyldig?

- Det er ikke svært at sætte sig ind i, at det er voldsomt ulykkeligt og forfærdeligt for de mennesker, siger Peter Rymann.

Den sigtede chauffør har afleveret straffe- og børneattester til sin arbejdsgiver, og de to kommuner har kontraktligt sikret sig, at de forhold er i orden.

Mand anholdt som mistænkt for krænkelse af børn - Han fremstilles netop nu i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde #politidk https://t.co/qvqfdvVJ9f pic.twitter.com/Ziz1JjkHQI — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) March 11, 2020

- Nu ved vi ikke, om han er skyldig. Men er han det, må han været gået under radaren, siger Peter Rymann.

Centerchefen har ikke et overblik over det samlede antal børn, der kan være berørt af sagen.

- Giver det her anledning til, at din kommune må ændre praksis?

- Når der kommer sådan en sag her - det sker heldigvis sjældent - kigger vi altid vores procedurer efter i sømmene, siger Peter Rymann, som nu vil afvente henvendelser om sagen fra Midt- og Vestsjællands Politi og et sikkert overblik over sagens mulige omfang, før han tager yderligere stilling.

Sagen skaber utryghed

Henrik Kolind, kommunaldirektør i Roskilde Kommune opfordrer også forældre til handikappede børn til at tage kontakt, hvis de er usikre og bekymrede.

- Det er en sag, som helt forståeligt vil skabe utryghed hos forældre til børn med handicap. Det er en sag, vi tager dybt alvorligt. Vi kan desværre ikke sige så meget, fordi efterforskningen er i gang, lyder det fra Henrik Kolind, kommunaldirektør i Roskilde Kommune.

Danske Handikaporganisationer (DH) ønsker ikke at udtale sig om, da der indtil videre udelukkende er rejst sigtelse.

Men der er dokumentation for, at netop handikappede børn og unge er særligt sårbare overfor kriminelle overgreb.

Ombudsmanden fastslog i 2015, at der er behov for at understøtte handikap-institutioner for børn og unge i forholde til 'forebyggelse og håndtering af overgreb' mod netop den målgruppe.

Børn og unge med fysiske og psykiske handikap er ifølge en rapport offentliggjort af Socialforskningsinstituttet (SFI) i højere grad end andre 7 til 18-årige udsat for eller i risiko for at vold og seksuelle overgreb.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Flere sager om overgreb og børneporno

En pensionist fra Brøndby blev i en anden straffesag om børneporno idømt fængsel i otte år for via sine bestillinger at have medvirket til overgreb på 346 filippinske børn.

I yderligere en sag betalte en automekaniker fra Nordsjælland ifølge Ritzau mellem 120 og 360 kroner for at se, hvordan børn på den anden side af jorden blev voldtaget eller fik deres blufærdighed krænket. Det kastede en en straf på fire år og seks måneders fængsel af sig.

Endelig er der en lignende straffesag om en ældre nordjyde, der betalte for at se filippinske børn blive udsat krænkelser. Han fik en dom på to års fængsel for forbrydelserne.