Chefredaktør får kæmpebøde for at bringe billede af Den Lille Havfrue

En dyster tegning af en havfruefigur prydede i maj sidste år en forside af avisen Berlingske.

Figuren havde samme positur som skulpturen Den Lille Havfrue, men havfruen havde et zombielignende ansigt med røde øjne, og hun holdt et flosset Dannebrog.

Bag hende var der pigtråd, og over stenen, hun sad på, stod der med relativt stor skrifttype: 'Ondskaben i Danmark'. Tegningen var på forsiden af avisens anden sektion og var en appetitvækker til en artikel om dansk debatkultur senere i avisen.

Men tegningen var ulovlig, fordi den er et brud på ophavsretsloven. Det har Københavns Byret mandag afgjort.

Retten har besluttet, at Berlingskes chefredaktør, Tom Jensen, skal betale 285.000 kroner samt sagens omkostninger på 34.200 kroner. Det er arvingerne til billedkunstner Edvard Eriksen, der har skabt Den Lille Havfrue, som har anlagt sagen.

- Der er således et udtalt nationalt perspektiv, hvor associeringen til Den Lille Havfrue som repræsentant for Danmark, danske værdier, såvel æstetiske som etiske, er åbenbar.

- Det er tilsvarende åbenbart, at Den Lille Havfrue derved bliver forbundet med politiske budskaber, højreekstremisme og ondskab, skriver retten i sin dom, hvor den omtaler en 'dæmonisering af Den Lille Havfrue'.

Foruden tegningen er et fotografi af Den Lille Havfrue iført mundbind anvendt på ulovlig vis.

Fotoet blev bragt på side 8 i Berlingskes 3. sektion af avisen i april under overskriften: 'Bange for coronasmitte? Så stemmer du nok på Dansk Folkeparti'.

Over Den Lille Havfrues hoved stod desuden skrevet: 'I bund og grund er politik en del af vores evolutionshistorie'. Men i selve teksten er der ingen hverken direkte eller indirekte henvisninger til værket Den Lille Havfrue.

- Fotografiet fremstår derfor generelt løsrevet fra sammenhængen, og konkret som en unødvendig illustration til en artikel om et af forskere påvist sammenfald mellem smittefrygt og højrepolitisk overbevisning.

- Det er åbenbart, at fotografiet af Den lille Havfrue skal skabe interesse for artiklen, og at hun derved forbindes med coronasmitte og politik, herunder særligt højrepolitik, står der i dommen.

Både tegningen og fotografiet efterlader Berlingskes læsere 'med en tilsigtet oplevelse af identitet og lighed med Den Lille Havfrue'. Da hverken tegningen eller fotografiet er nye værker, krænker de sagsøgerne, afgør retten.

Dommen skulle efter planen afsiges klokken 13, men den blev lagt ud på rettens hjemmeside allerede mandag formiddag. Den er siden taget ned fra hjemmesiden igen.