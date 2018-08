Chefredaktører sigtet for videregivelse af fortrolige oplysninger

Ekstra Bladets chefredaktør er blevet sigtet for at have videregivet fortrolige oplysninger i forbindelse med omtale af tidligere PET-chefs bog

Den tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste Jakob Scharf er allerede blevet tiltalt for at have brudt sin tavshedspligt i forbindelse med bogen 'Syv år for PET - Jakob Scharfs tid', der er skrevet af journalist Morten Skjoldager og udkom i 2016.

Og nu er også Ekstra Bladets chefredaktør, Poul Madsen, blevet sigtet i sagen - for uberettiget at have videregivet 'fortrolige oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold samt oplysninger, der var fortrolige af hensyn til statens sikkerhed, og som hidrørte fra Jakob Scharf, der er tiltalt for at have brudt sin tavshedspligt', fremgår det af sigtelsen.

Tog hensyn

Det sker, efter Ekstra Bladet bragte oplysninger fra bogen i papiravisen og på ekstrabladet.dk. Det skete, ifølge sigtelsen, 'uagtet at Københavns Byret den 6. oktober 2016 klokken 13.15 havde afsagt et midlertidigt fogedforbud mod offentliggørelse af bogen helt eller delvist'.

Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen tager dog sigtelsen med ophøjet ro.

- Det er helt uberettiget. Vi tog netop hensyn til, at der kunne være detaljer, der kunne være fortrolige, og der var detaljer, vi ikke viderebragte, Derfor er sigtelsen helt uretmæssig, siger han.

Også chefredaktør Christian Jensen, Politiken, og journalist Morten Skjoldager, Politiken, er sigtet i sagen.

Ikke overrasket

Christian Jensen siger, at sigtelsen ikke kommer bag på ham.

- Jeg er snarere overrasket over, at jeg først hører noget nu. Det er jo trods alt et år og ti måneder, siden vi udgav bogen og andre medier omtalte indholdet af den. Som dengang har jeg ikke haft nogen grund til at tro, at der i bogen viderebringes fortrolige oplysninger, da kilden til oplysningerne er den tidligere chef for PET, udtaler han og fortsætter:

- Jakob Scharf har både før og efter offentliggørelsen sagt, at han ikke mener, at han overtræder sin tavshedspligt, og det har vi ikke haft grund til at betvivle, da han jo var den øverste chef i PET. Langt de fleste oplysninger om terrorsagerne, der gennemgås i bogen, har tidligere været offentliggjort. Bogen har væsentlig samfundsmæssig interesse fra en tid, hvor terrortruslen blev hverdag i dette land.”

Morten Skjoldager bekræfter over for Ekstra Bladet, at han har fået overbragt sigtelsen i dag og fortæller, at han i øvrigt ikke har hørt fra politiet i de 22 måneder, der er gået siden fogedforbuddet.

- Jeg skal lige sætte mig ind i det med min advokat, så jeg har ikke nogen kommentarer endnu, siger han.