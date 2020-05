Chefvikar i Bagmandspolitiet bliver politidirektør i Østjylland

Fra 1. juni skal 58-årige Kirsten Dyrman ikke længere stå i spidsen for jagten på økonomiske storsvindlere, men i stedet lede politistyrken i Østjylland.

Hun bliver den nye direktør i Østjyllands Politi, efter at den forhenværende, Helle Kyndesen, fratrådte i april. Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Kirsten Dyrman har i en årrække stået i spidsen for den instans, som blandt andet efterforskede straffesager begået af politipersonale - Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).

Hun var Politiklagemyndighedens første chef i årene fra 2011 til 2017. DUP blev oprettet, fordi det tidligere politiklagesystem ofte fik kritik for at have karakter af at være et system, der undersøgte sig selv.

Inden DUP-årene var Dyrman konstitueret statsadvokat i Nord- og Østjylland, og før det var hun i en årrække vicestatsadvokat i Aalborg. Siden 1986 har hun haft ansættelse i anklagemyndigheden.

Det var Dyrman, der førte sagen for anklagemyndigheden, da skorstensfejeren Jan Beblein i 2004 blev idømt livstid for drabet på tiårige Sonja Emborg fra Mjels ved Aalborg.

Efter tiden i DUP kom et par opsigtsvækkende personalesager til at forme Dyrmans karriere - omend indirekte.

Først forlod daværende rigsadvokat Ole Hasselgaard sin stilling - nærmest fra den ene dag til den anden. Hvad grunden var, er uvist, men der har været spekuleret i, at han ikke ville acceptere et stigende politisk pres på anklagemyndigheden.

Ny rigsadvokat blev Jan Reckendorff, som var statsadvokat i Viborg, og det efterlod en tom stol dér. Den stol blev Kirsten Dyrman udpeget til at udfylde i 2018.

I fjor blev Bagmandspolitiets chef Morten Niels Jakobsen fritaget for tjeneste. Han var under mistanke for at have brudt sin tavshedspligt. I september blev Dyrman valgt som hans vikar.

Og da det tidligere i år blev meldt ud, at Jakobsen ikke ville vende tilbage som chef for Bagmandspolitiet, selv om Københavns Politi vurderede, at der ikke var grundlag for at føre en sag mod ham, blev Dyrman udråbt til at bestride stillingen indtil videre.

Den periode slutter altså nu.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at blive en del af Østjyllands Politi. Jeg har været rundt i stort set alle afkroge af politiet og anklagemyndigheden, men jeg har ikke tidligere været en del af øverste ledelse i en politikreds, så det ser jeg frem til at prøve kræfter med, siger Kirsten Dyrman i en pressemeddelelse.

Posten som politidirektør har siden april midlertidigt været bestridt af Marian Thomsen, der er chefanklager i Østjyllands Politi.