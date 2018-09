Chikanekørsel førte til skud og knivstik: Fire anholdt

Ingen blev ramt af skud, men to af de anholdte pådrog sig stiklæsioner og læsioner efter stump vold efter et slagsmål, der startede i trafikken

Københavns Vestegns Politi har anholdt fire personer efter en skudepisode fredag aften i Skovlunde. Ingen er meldt ramt af skud, men en 34-årig mand pådrog sig stiklæsioner og en 23-årig mand pådrog sig læsioner efter stik og stump vold. De blev anholdt fredag aften, oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Den foreløbige efterforskning tyder på, at to personbiler - en sølvfarvet Volvo S70 og en sort Seat Altea - chikanerede hinanden under kørsel på Ballerup Boulevard i retning mod København, hvorefter de stødte sammen i krydset ved Bybjergvej. Her opstod slagsmål mellem mændene i de to biler også med brug af stikvåben - og på et tidspunkt blev der løsnet cirka 4-6 skud, skriver politiet.

Politiet var talstærkt til stede efter skudepisoden, der ikke kan kædes til den verserende bandekonflikt. Foto: Kenneth Meyer

I løbet af natten til lørdag blev yderligere to mænd på henholdsvis 19 og 25 år anholdt.

Alle anholdte er fra Ballerup-området, og de vil blive fremstillet i grundlovsforhør lørdag med begæring om varetægtsfængsling. Retsmødet vil blive begæret holdt for lukkede døre, derfor er det meget begrænset, hvad politiet kan frigive om efterforskningen på nuværende tidspunkt.

- Der ser ud til at være tale om uoverensstemmelser mellem personer fra Ballerup-området og intet tyder på, at der er nogen sammenhæng til den verserende bandekonflikt i Storkøbenhavn, siger politidirektør Kim Christiansen, Københavns Vestegns Politi.

Ekstra Bladet var fredag aften i kontakt med et vidne, der hørte skyderiet

- Jeg sad på min altan og hørte hjulspin. Så var der nogle der råbte og skreg, også kom der en skudsalve. Det lød som om, det var pistolskud i en ujævn rækkefølge, fortalte vidnet til Ekstra Bladet.