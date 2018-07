Chloe blev bortført og sat til salg: Ville gøre kidnapperen forelsket

- Jeg var nødt til at gøre alt for, at han blev forelsket i mig

I juli 2017 blev den britiske model Chloe Avling kidnappet og sat til salg. Det lykkedes en mand ved navn Lukasz Herba at lokke hende til Milano, under påskud af at hun skulle deltage i et fotoshoot.

Han bedøvede hende med ketamin, hvorefter han bandt hende og kørte hende til en gård, hvor hun blev holdt som fange i de efterfølgende seks dage. Her forsøgte han blandt andet at sælge hende på internettet.

Lukasz Herba blev i juni kendt skyldig i at have bortført og forsøgt at sælge Chloe Avling, og han blev derfor idømt 16 år og ni måneders fængsel.

Flere medier har gennem det seneste år sat spørgsmålstegn ved, om bortførelsen var iscenesat for at fremme Chloe Aylings modelkarriere, men en måned efter domsafsigelsen fortæller hun nu om de seks dage, hvor hun frygtede for sit liv.

Lukasz Herba truede med at sælge hende som sexslave, medmindre hun kunne fremskaffe en løsesum, der lød på 300.000 euro, hvilket svarer til til 2,2 millioner danske kroner.

- Jeg troede, at det han sagde var sandt, og jeg tvivlede ikke et sekund på ham, for han svarede så detaljeret på mine spørgsmål, siger Chloe Ayling til BBC.

I løbet af de seks dage spurgte Lukasz Herba ifølge Chloe Ayling, om han måtte kysse hende, og om de skulle være i et forhold. Hun fortæller nu, at hendes plan var at få ham til at blive forelsket i hende i håb om, at hun dermed kunne slippe fri.

- Jeg troede, det var min eneste chance for at slippe fri, uddyber hun og fortsætter:

- Jo mere vi snakkede, jo bedre blev vores forhold, og da jeg indså, at han begyndte at kunne lide mig, vidste jeg, at jeg var nødt til at udnytte det. Jeg var nødt til at gøre alt for, at han blev forelsket i mig.

Hun frygtede, at hun ikke ville slippe fri, men til sidst overgav han hende til det britiske konsulat i Milano.