Chok på tønden: Bidt i penis

Siraphop Masukarat fik noget af et chok, da han forleden satte sig på toilettet.

For pludselig blev han ramt af en voldsom smerte i sin penis. Et nærstudie af genitalierne afslørede, at en pytonslange havde bidt sig grundigt fast i hans mandom.

- Jeg havde kun lige sat mig ned, da jeg følte smerten, beretter den 18-årige ungersvend, som bor 20 kilometer nord for Bangkok.

Slangen havde kæberne helt rundt om hovedet på hans penis.

Det lykkedes Siraphop at få vristet 'slangerne' fra hinanden.

Blod over det hele

- Der var blod over det hele. Selv om der var tale om en lille slange, så var dens bid ganske kraftigt.

Den unge mand blev sendt på hospitalet, hvor den ædle del blev lappet sammen med tre sting og behandlet med antibiotika for at forhindre infektioner fra slangens tænder.

Professionelle kræfter blev hidkaldt. De fik halet slangen op af toilettet og fragtet dyret ud i en nærliggende skov. Til alt held for den unge mand, var der ikke tale om en giftslange.

Mor chokeret

Knægtens mor er ganske chokeret over optrinnet, som er gået verden rundt.

Selv siger Siraphop:

- Jeg håber bare på, at min penis bliver rask igen.