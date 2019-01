Chok-påstand under narko-retssag: Præsident bestukket med 100 millioner dollars

Et vidne kom med eksplosive påstande under retssag mod den mexicanske narkobaron Joaquin 'El Chapo' Guzman

Den mexicanske narkobaron Joaquin 'El Chapo' Guzman har pralet med, at han betalte 100 millioner dollars - omkring 650 millioner kroner - i bestikkelse af landets tidligere præsident, Enrique Pena Nieto.

Det fortalte den colombianske narkosmugler Alex Cifuentes tirsdag fra vidneskranken i retten i New York, hvor Guzman blandt andet er tiltalt for narkosmugling og drab,skriver Associated Press.

Cifuentes, der har afgivet omfattende vidneforklaring om Guzmans kartel, bakkede ikke sin påstand op med beviser eller konkrete detaljer.

Han sagde dog, at pengene blev leveret af en kvinde ved navn Maria i Mexico City.

Se også: Narko-baronen El Chapo brød ud i gråd: Så sine små døtre under retssag

En talsmand for den mexicanske ekspræsident kalder ifølge Associated Press påstanden for 'falsk og ærekrænkende'. Nieto stoppede som præsident sidste år,

Dommer Brian Cogan har tidligere betegnet påstanden om bestikkelse af den mexicanske præsident for 'sladder'.

Verdens mest eftersøgte

Joaquin Guzman, der stod i spidsen for Sinaloa-kartellet, risikerer at skulle tilbringe resten af sit liv i et amerikansk fængsel, hvis han kendes skyldig i anklagerne.

Guzman var en af verdens mest eftersøgte narkoforbrydere, da han blev pågrebet i Mexico og udleveret til retsforfølgelse i USA i januar 2017.

'El Chapo' - Stumpen - ankommer her til USA, efter at han blev udleverer til retsforfølgelse for indsmugling af store mængder narko samt drab, trusler og pengevask. Foto: AP

Forud for udleveringen til USA lykkedes det Guzman at flygte fra sit mexicanske fængsel hele to gange.

I sommeren 2015 havde han held til at flygte fra et topsikret fængsel i Mexico via en lang tunnel, der førte op til hans celle. Flugten skete få uger efter USA's krav om udlevering.

Han blev dog anholdt af mexicanske elitesoldater seks måneder senere.

I 2001 lykkedes det ham at flygte fra et fængsel ved at gemme sig i en vogn med vasketøj. Efter 13 år på flugt blev han anholdt i 2014.