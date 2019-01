Chok-sag i Norge: Kone til en af landets rigeste frygtes kidnappet

Den 68-årige nordmand Anne-Elisabeth Falkevik Hagen har været forsvundet fra sit hjem siden 31. oktober sidste år.

Hun er gift med en af Norges rigeste mænd, og ifølge VG frygter politiet, at hun er blevet kidnappet.

Ifølge VG's oplysninger skal der være blevet fremsat et krav om løsepenge for den 68-årige kvinde. Angiveligt er der blevet krævet i alt ni millioner euro i kryptovaluta - svarende til godt 67 millioner kroner.

Forstå sagen på ét minut: Sådan forsvandt Anne-Elizabeth. Video: VG

Politiet har ifølge VG arbejdet hemmeligt med sagen i månedsvis for at finde kvinden, men de går nu offentligt ud og efterlyser kvinden. Årsagen til at sagen har været hemmeligholdt, er, at man har frygtet for kvindens sikkerhed, idet der skal være kommet trusler om, at hun vil blive dræbt, hvis politiet bliver involveret.

Ifølge VG har der ikke været et eneste livstegn fra kvinden i månedsvis.

Gift med milliardær

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen er gift med den norske milliardær Tom Hagen, der ifølge finansmagasinet Kapital er nummer 172 på listen over Norges 400 rigeste.

Han skulle selv have været på arbejde 31. oktober, da kvinden blev bortført fra deres fælles hjem i Lørenskog, der ligger mellem Oslo og Lillestrøm.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen menes bortført fra parrets hjem. Foto: Ole Berg-Rusten/Ritzau Scanpix

Politiet mener, at kvinden er blevet kidnappet fra hjemmet, da der er blevet fundet et brev, som kidnapperen har efterladt sig.

Fra politiets side har flere enheder været involveret i opklaringsarbejdet. Foruden flere politidistrikter er også de nationale politienheder Kripos og Økokrim involveret, mens også Europol og Interpol er blevet inddraget i sagen. Desuden er Norges rigsadvokat løbende blevet orienteret.

- Det ville være forkert af mig at udtale mig på baggrund af de orienteringer, jeg har fået. Jeg er blevet orienteret flere gange, sidst tidligere i denne uge. Det er vigtigt nu, at én stemme udtaler sig i det offentlige rum, og det må være politiet, siger rigsadvokaten til VG.

Hagen-parret har tre voksne børn og flere børnebørn.

Politiet holder pressemøde om sagen klokken 11.

