Chokerende fejl i menneskejagt

To canadiske teenagere mistænkt for drab har været på flugt i mere end 14 dage. Nu fortæller politiet, at de egentlig havde fat i de to drabsmistænkte

18-årige Bryer Schmegelsky og 19-årige Kam McLeod har i mere end 14 dage været på flugt fra politiet, mens hele verden følger med.

De to teenagere er mistænkt for at stå bag drabet på parret Lucas Fowler og Chynna Deese, der efter sigende blev myrdet 15. juli, da deres bil gik i stå under deres bilferie i Canada.

Siden da har canadisk politi værksat en kæmpe menneskejagt, og de er fortsat i gang. Men den kunne måske allerede være afsluttet.

Ifølge The Guardian har de canadiske myndigheder netop meldt ud, at de i sidste uge havde fat i de to formodede gerningsmænd ved et kontrolpunkt i Manitoba.

Oprindeligt var kontrolpunktet sat op for at kontrollere alkohol, da det er ulovligt i området. Derfor blev det udelukkende undersøgt, om Bryer Schmegelsky og Kam McLeod havde alkohol med sig. Det havde de ikke, og deres bil blev sendt videre uden nærmere undersøgelse.

- Disse to personer kørte rent faktisk igennem kontrolpunktet, og vores betjente måtte køre efter dem for at stoppe dem. Det var naturligvis chokerende for betjentene, da de efterfølgende fandt ud, at teenagerne var på flugt, siger talsmand Nathan Neckoway fra Tataskweyak Cree Nation.

Bryer Schmegelsky og Kam McLeod kørte efterfølgende knap 100 kilometer videre, inden de stoppede og satte ild til deres bil.

Selv om myndighederne har indrømmet fejlen, så understreger de, at der ikke var tale om egentlige betjente, men derimod tale om en form for sikkerhedsvagter.

There are currently inaccurate reports that a RCMP officer saw the suspects in Split Lake last week during a checkstop. The individual is a Split Lake First Nations Safety Officer, and is not a police officer with the Royal Canadian Mounted Police. #rcmpmb — RCMP Manitoba (@rcmpmb) July 30, 2019

I øjeblikket bliver et stort område omkring Gillam undersøgt, og politiet har valgt at gå dør til dør.

RCMP resources remain in the Gillam area and will continue to conduct searches in high probability areas for any signs of the suspects. The search of remote areas is being conducted both on foot and in the air. #rcmpmb pic.twitter.com/3QCPrQ4Tpw — RCMP Manitoba (@rcmpmb) July 30, 2019

Officers have now completed their door to door canvasses in Fox Lake Cree Nation & the Town of Gillam. To date, over 500 homes have been visited by investigators. #rcmpmb — RCMP Manitoba (@rcmpmb) July 30, 2019

Mandag morgen dansk tid udviklede jagten sig dramatisk, da vidner havde spottet de to mistænkte i byen York Landing i området Manitoba.

Multiple RCMP resources are being sent to York Landing, MB, to investigate a tip that the two suspects are possibly in, or near, the community. A heavy police presence can be expected in the area. We will continue to update you as information becomes available. — RCMP Manitoba (@rcmpmb) July 28, 2019

Samtidig blev borgere i området rådet til at blive indenfor og låse alle døre og vinduer, imens politiet arbejdet på stedet.

All efforts are being made in York Landing to apprehend two individuals matching the description of the suspects. The safety of community members is our priority. We remind residents to stay inside & check all doors & windows to ensure they are closed & locked. #rcmpmb — RCMP Manitoba (@rcmpmb) July 29, 2019

Men selv om indsatsen er massiv i området, så er det to mistænkte stadig ikke blevet fundet af canadisk politi.

Fra savnede til drabsmistænkte

De to mænd er mistænkt for at have dræbt tre mennesker - en 64-årig universitetsprofessor fra Vancouver samt føromtalte par, der var på kærlighedstur i Canada.

Bryer Schmegelsky og Kam McLeod blev oprindeligt meldt savnede 19. juli , men få dage senere tog sagen en overraskende drejning, da canadisk politi udpegede de to som mistænkte for et dobbeltdrab på en 24-årig kvinde fra North Carolina, USA, og hendes 23-årige kæreste fra Sydney, Australien.

Politiet ville i første omgang ikke sige, hvordan parret døde, men har senere meldt ud, at de er blevet skudt.

Mordene fandt sted ved den canadiske 'Highway of Tears', som er en øde strækning, hvor 18 kvinder er forsvundet over de sidste 40 år. Mange af kvinderne er senere fundet myrdet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

- På dette tidspunkt har vi ikke noget, der indikerer, at deres dødsfald skulle kunne sættes sammen med andre efterforskninger. Det er ikke klart, om Lucas og Chynna blev efterstræbt, eller om det var et 'tilfældigt møde', der er fundet sted, fortalte Janelle Shoihet fra det canadiske politi.

Se pressekonferencen, hvor de to unge mænd blev efterlyst, her. Video: AP

Mødte dem kort før mordet

Broderen til Chynna har udtalt til CBS, at hans søster var en 'fri sjæl, der elskede at rejse'.

- De var begge to virkelig søde, begge optimistiske og altid spontane, fortalte Stetson Deese.

Parrets lig blev opdaget sidste mandag ved deres blå varevogn, som de havde kørt rundt i på hele turen.

Curtis og Sandra Broughton har fortalt til politiet, at de mødte det unge par kort før mordene.

De stoppede for at hjælpe dem, fordi deres bil var brudt sammen, men tog videre, da parret fortalte, at de godt vidste, hvordan de skulle fikse bilen.

- Vi var der for at hjælpe dem, og den dag skete det mest forfærdelige, og de blev dræbt, fortalte Sandra Brougthon.

Lucas Fowlers far er politibetjent i Australien, men er rejst til Canada for at for at undersøge sagen. Chynna Deeses bror fortalte til CBS at søsterens pas blev fundet i bilen, men at parrets andre identifikationspapirer ikke er at finde.