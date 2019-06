Chokerende optagelser: Nyfødt baby fundet i plastikpose

Det er ikke engang en måned siden, at den amerikanske familiefar Alan Ragatz fandt en efterladt nyfødt baby i en plastikpose i et skovområde tæt på sit hjem.

Det var i første omgang Ragatz' tre teenagedøtre, der havde hørt mystiske lyde fra et skovområde i nærheden af familiens hjem.

Herefter tilkaldte de deres far, der øjeblikkeligt fik fat på det lokale politi.

Politiet har nu offentliggjort en video af det frygtelige syn, der mødte de først ankomne betjente, der åbnede plastikposen, hvor babyen, der angivelig kun var to timer gammel, lå.

Du kan se videoen øverst i artiklen - ADVARSEL OM STÆRKE BILLEDER

Her ses det, hvordan babyen, der efterfølgende er blevet døbt India, stadig var indsmurt i blod, mens hendes navlestreng også var synlig.

Ifølge CNN har lille India det godt.

Hun blev fundet i Forsyth County i staten Georgia torsdag 6. juni.

Hun er i øjeblikket under myndighedernes opsyn på Georgia's Department of Family and Children Services.

Politiet håber stadig, at nogle kan hjælpe med at opklare den lille piges identitet.