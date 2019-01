Chokerende video gik viralt: Ny optagelse fortæller anden historie

Med hænderne over hovedet går en barfodet toårig pige mod politiet. Hun efterligner sine forældre, som politiet netop har anholdt. Det er, hvad man ser på en video, der ifølge CNN er gået viralt. Når man ser videoen, kan man godt få indtrykket af, at ingen hjælper den lille pige.

Men nu har det lokale politi i Tallahassee i Florida offentliggjort mere materiale, som viser episoden fra en anden vinkel.

- Denne videooptagelse viser den medfølelse, som vores politibetjente udviser under en meget intens situation. Jeg er meget stolt af deres handlinger og værdsætter det arbejde, som disse mænd og kvinder hver dag gør for sikre et sikkert samfund, siger borgmesteren i Tallahassee, John Dailey, om episoden.

Imiterede forældrene

Ifølge byens politi agerede betjentene helt efter proceduren ved anholdelsen.

- Betjentene stoppede køretøjet og fik de to bevæbnede mistænkte ud - helt som de er trænet til. Uventet kravler den toårige ud af bilen og imiterer sine forældre ved at gå mod betjentene med hænderne over hovedet, siger lederen af Tallahassee Politi, Michael DeLeo.

Politiet finder senere ud af, at våbnet, som lå på bagsædet i bilen, var en luftpistol. I bilen sad desuden en etårig dreng fastspændt. Politiet giver undervejs moderen lov til at tage sig af børnene.

Faderen blev ifølge politiet sigtet for tyveri. Episoden udspillede sig torsdag 17. januar.

Du kan se begge optagelser i videoen øverst i artiklen.