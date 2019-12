Chokerende video: Mand slår to små drenge i gulvet

En mand får fængselsstraf for at slå to mindreårige drenge i gulvet i et supermarked

Det kostede en 51-årig mand ni år bag tremmer, da han på brutal vis slog to små drenge ned i et supermarked i Californien.

Det tilfældige overfald skete i supermarkedskæden Target, hvor de to drenge står og kigger på nogle vare på en hylde i elektronikafdelingen. Det viser en video af hændelsen fra august af overvågningen i supermarkedet.

Den femårige dreng stod og så på videospil, da gerningsmanden slog ham med en knytnæve i hovedet. Foto: Skærmbillede

I videoen ser man to drenge, en på fem år og en på 11 år. Den 11-årige står og tester et computerspil. Bagfra kommer gerningsmanden, den 51-årige Jeff Hardcastle, ud af det blå og slår drengen bagfra.

Derefter går han videre over mod den femårige, som står og rækker efter en vare på en hylde. Med en overraskelsesknytnæve slår den 51-årige den intetanende dreng i ansigtet, som flyver i gulvet. Gerningsmanden fortsætter gående ned ad gangen i supermarkedet.

'Det er noget af det mest urovækkende, vi længe har set', fortalt det lokale politi om episoden ifølge VG.

Politifotoet af Jeff Hardcastle. Han blev dømt for at have voldeligt overfaldet to mindreårige i supermarkedet. Foto: Lodi Police Department

Det er uvist om det er den 11-årige eller en tredje person, som kommer den femårige til undsætning og løfter ham væk fra gangen.

Amber Burchfield var til stede i supermarkedet, da overfaldet fandt sted. Hun beskriver, hvordan den femårige tydeligt var berørt af overfaldet

- Han skreg i virkelig lang tid. Det var højt, og det rungede igennem butikken, fortæller det chokerede vidne.

Gerningsmandens adfærd indikerede, at han har været påvirket af narkotika, fortæller lokale betjente om episoden, hvor den 51-årige vandrede uforudsigeligt rundt i supermarkedet, hvor han ses gynge i en gyngestol samt række 'fuck' til overvågningen.

Efter overfaldet trængte politiet gerningsmanden op i en krog, og kunne derefter anholde ham. Det uprovokerede overfald førte til ni år i fængsel til gerningsmanden, Jeff Hardcastle, skriver Dailymail.

Gerningsmanden accepterede dommen om overfald og større kropsskader på en mindreårig. Derudover erkendte han sig også skyldig i at have begået et voldeligt røveri i 2008.

Ingen af de to børn fik alvorlige skader af overfaldet.