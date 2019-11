Chokeret Johnny var bag rattet: Spøgelsesbilist kom på et splitsekund

Det var Johnny Hansen selv, der sad bag rattet på vej til Kandis-koncert i Hedensted, da der pludselig kom en spøgelsesbilist imod ham i mørket på motorvejen sent fredag eftermiddag.

Han havde sat autopiloten på de 130 km/t, som man må køre på strækningen, og ved siden af ham sad bandets bassist Jørgen Hein Jørgensen og kiggede på sin telefon.

- Jeg ser noget lys, men jeg tror, at det er ovre i den rigtige side af banen. Så det er først på kort afstand, 100 meter, at jeg opdager, at det er i min bane, bare i modsat retning. Lige pludselig så er den der bare. Det er et splitsekund, siger Johnny Hansen om mødet med spøgelsesbilisten.

- Jeg blev sgu noget chokeret. Jeg var nødt til lige at ringe hjem bagefter og snakke med Gitte (hans hustru, red.) for at få afløb for det hele. Det var tæt på, at familien skulle have livsforsikringen udbetalt.

Der var andre biler på vejen, men ikke meget trafik. Efterfølgende har Johnny Hansen tænkt meget over, at han, lige før han mødte spøgelsesbilisten, havde konstateret, at der lå en lastbil og nogle personbiler godt og vel 500 meter foran dem i første vognbane, som han skulle overhale.

- Havde det været et minut eller to længere fremme så havde jeg ligget ude på siden af dem. Så havde det virkelig været noget lort, siger han.

I bakspejlet kunne han se, at politiet var et stykke bagved og startede de blå blink, så de nåede ikke at alarmere dem.

Det er ikke første gang, at Johnny Hansen har mødt en spøgelsesbilist på motorvejen.

- Jeg har prøvet det en gang tidligere en nat på motorvejen ved Aarhus Syd. Men der var vi advaret, fordi vi havde hørt i radioen, at der var en spøgelsesbilist. Der kørte vi i nødsporet og ventede på, at vedkommende kom, siger han.

Johnny Hansen og Kandis gennemførte koncerten i Hedensted som aftalt. Men da han kom hjem, vækkede han lige hustruen og snakkede oplevelsen igennem.

- Hun skrev til mig flere gange i løbet af aftenen. Man kommer jo til at tænke over, hvor galt det kunne være gået. Så finder man ud af, at det er ikke givet, at du slår øjnene op hver dag, siger han.

Her ses Johnny Hansen og hans hustru Gitte til Dansktop Prisen 2018. Foto: Claus Bonnerup

Hos Midt- og Vestjyllands Politi bekræfter vagtchef René Pagh, at politiet fik flere anmeldelser om en spøgelsesbilist på motorvejen fredag sen eftermiddag - blandt andet klokken 17.24.

Her gik anmeldelsen på en spøgelsesbilist, der kørte nordpå i det sydgående spor på Messemotorvejen i postnummer Herning.

Efterfølgende kom der flere anmeldelser, og politiet standsede spøgelsesbilisten på Holstebro-motorvejen i postnummer Aulum.

Ældre mand sigtet

- Han bliver sigtet for at føre sin personbil i den nordgående retning, men i det sydgående spor, siger vagtchef René Pagh.

- Så det er en klassisk spøgelsesbilist?

- Det må vi sige ja til, siger vagtchefen og fortæller, at den sigtede er en 80-årig mand fra lokalområdet. Han er kun sigtet for at køre i det forkerte spor og ikke for spirituskørsel. Og lykkeligvis førte den livsfarlige kørsel ikke til nogen færdselsuheld.

- Kan du sige, hvor lang tid han har kørt i den forkerte retning?

- Jeg kan ikke sætte antal kilometer på, men Messemotorvejen er den nye del, som bliver koblet direkte over på motorvejen, der går mod Holstebro, så det er nogen kilometer.