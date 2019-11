Chokeret nabo: – Hun elskede søn over alt på jorden

Mor skød og dræbte søn for derefter at tage sit eget liv

– Jeg kendte hende ikke så godt, men jeg har vendt og drejet mig hele natten. Det er jo frygteligt at tænke på, at sådan noget kan ske i huset overfor.

Sådan siger en af mange berørte beboere i et rækkehuskvarter i den lille landsby i Hornsherred, hvor en tragedie onsdag udspillede sig.

Mor skød teenagesøn

– Det er dybt tragisk. Der har på intet tidspunkt været nogen røde flag eller faresignaler, tilføjer kvinden, som ikke ønsker sit navn frem, over for Ekstra Bladet.

Hun elskede sin søn

Den nu afdøde mor havde ifølge flere naboer boet i rækkehuset, hvor hun dræbte sin søn og sig selv, i et års tid.

Selvom alle i den hesteskoformede bebyggelse kan se hinandens forhaver, holder de fleste sig ifølge en beboer meget for sig selv, og ingen havde endnu lært den 52-årige mor og hendes søn rigtigt at kende.

Alligevel tøver hun ikke med at betegne forholdet mellem de nu afdøde som nært og hjerteligt:

– Hun elskede sin søn over alt på denne jord. Han var hendes et og alt. Og hvad end der er sket, som har bragt dem ud i denne situation, er der ikke nogen, der forstår.

Ville have ham hjem

Ifølge en anden beboer havde de nu afdøde boet i en anden bolig i området i en del år.

Beboeren fortæller, at kvinden flyttede ind i huset, som onsdag blev centrum for politiets gerningsstedsundersøgelser, for at få mere plads og mulighed for at have sin søn mere hjemme.

– Hun ville helst have ham hjemme frem for på den institution, han var på, fortæller den dybt rystede beboer, som betegner kvarteret som stille og roligt.

Det var der ikke ikke onsdag sidst på eftermiddagen, hvor blå blink lyste op i det triste november-regnvejr:

– Jeg kom hjem i går aftes og var irriteret over, at jeg ikke kunne parkere og ikke måtte blive lukket ind på grund af afspærringer. Politiet sagde, at det bare var en øvelse. Men jeg kunne mærke, at der var noget galt, fortæller en beboer.

– Men de gelejdede mig bare hen til min dør, så jeg opfattede eller så slet ikke, at der var sket noget så alvorligt.

Gå- og cykelture

Denne beboer betegner den nu afdøde kvinde som meget privat:

– Hun passede sig selv. Og sin søn. Hun var meget påpasselig med, hvem hun lukkede ind, fortæller en genbo, som i lighed med andre har set mor og søn gå og cykle ture i området.

– Det var ikke meget, vi så til hende. Jeg har set hende nogle gange gå ud med sin søn, som pludseligt ikke ville med længere, så hun måtte trække ham afsted, tilføjer kvinden, som heller ikke ønsker sit navn frem.

De pårørende til de afdøde er underrettet.

