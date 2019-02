Chokeret redningskvinde: Baby var iskold

Det var i sidste øjeblik, forklarer den 50-årige eks-jordemoder, der sent torsdag aften luftede sin hund Scout og tilfældigvis fandt og reddede en nyfødt pige.

Spædbarnet var få minutter efter fødslen efterladt ved siden af en bænk på en offentlig legeplads ved Roman Road i London-bydelen Newham.

Den lille pige var efterladt i en indkøbspose. Hun havde et tyndt tæppe omkring sig. Frosten var angiveligt ved at bide sig fast i hende, og hendes ansigtshud havde en næsten lilla farve.

Det var pigens højlydte gråd, der fangede Scouts opmærksomhed og fik Rima Zvalidiauskas til at tage affære.

Pigen var 'meget kold'

Den polsk fødte kvinde og hendes voksne søn, Lvidijus, har nu givet et interview til nyhedsmediet metro.uk og BBC, og de forholder sig også til, hvor længe pigen havde ligget på legepladsen.

- Pigen havde en iskold pande, så måske - jeg ved det ikke - omkring 15-20 minutter. Lige bagefter begyndte det at sne, forklarer Lvidijus Zvalidiauskas.

På det tidspunkt var der ned til fem frostgrader i London. Snefaldet tog til i løbet af aftenen og natten.

I interviewet med BBC bekræfter Rima Zvalidiauskas, at pigen 'var meget kold'.

Lægerne på et hospital i nærheden har siden taget sig af den lille pige, som de - inspireret af fund-adressen - har givet navnet Roman.

Barnets var stærkt afkølet, men hendes helbredstilstand var angiveligt ikke længe om at stabilisere sig.

Umenneskelig handling

Pigens redningskvinde fortæller, at hun gik tur med sin hund ved 22-tiden. Lyden af barnegråd fra indkøbsposen fik i første omgang den chokerede kvinde til at ringe efter sin søn.

Lvidius Zvalidiauskas var hurtigt fremme, hvorefter de sammen ringede til alarmcentralen og Metropolitan Police.

- Hun ringede i første omgang til mig, fordi hun var for bange til at åbne posen, siger Lviidijus, der beskriver oplevelsen som 'uvirkelig'.

Posen var fra supermarkedet Sainsbury's i London. Men der var ikke andre spor, og der var ingen andre mennesker til stede.

Lvidius Zvalidiauskas har ifølge metro.uk ikke meget til overs for den mor, der efterlod sit nyfødte barn på den måde:

- Det er umenneskeligt. Jeg har det rigtig godt med, at vi hjalp med at redde pigens liv. Spædbarnet ville nok ikke have overlevet meget længere.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Politiets nødråb: Hjælp med at finde moren

Politiet bragte op til weekenden et billede af hittebarnet Roman og efterlyste samtidig den efterlyste piges uidentificerede mor, så hun kan blive genforenet med sin datter og eventuelt få 'medicinsk behandling og støtte'.

Myndighederne opfordrer alle, der har viden om pigen og hendes mor til øjeblikkeligt at tage kontakt til myndighederne.

- Jeg vil gerne anmode alle, der har oplysninger, som kan hjælpe os med at genforene det her spædbarn med sin mor, til at træde frem, forklarer politiinspektør Shane Clarke.

Efterlysningen har endnu ikke givet udbytte.

Se også: Fundet på frossen legeplads: Gråd redder nyfødt pige