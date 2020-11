Chokoladetyv fik dårlig samvittighed

Vendte tilbage til gerningsstedet for at gå til bekendelse

Mens minkblod flyder i gaderne i visse dele af landet, og ordensmagten har travlt med at udstede bøder for unges piratfester, besidder Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tilsyneladende et overordentligt stort overskud til at tage sig af alskens lovovertrædelser.

En patrulje var ikke sen til at rykke ud til en lejlighed i Nykøbing F., da en kvinde mandag aften meddelte, at hun havde haft indbrud i sin lejlighed.

Det viste sig, at der var stjålet en plade chokolade. Før betjentene nåede frem til gerningsstedet, syntes forbrydelsen dog opklaret.

En 32-årig mand var mødt op i kvindens lejlighed og gået til bekendelse.

Det var ham, der var brudt ind hos hende. Manden, som er fra Nykøbing F., blev anholdt og sigtet for indbrud.

Det fremgår af døgnrapporten fra politikredsen.

En presseansvarlig her kan ikke tilføje meget til miseren, andet end at hoveddøren til lejligheden, som ligger på Stubbekøbingvej var brudt op.

Det henstår dermed blandt andet i det uvisse, om manden havde spist chokoladen, ej heller om pladen var af af nogen særlig fin karakter.

Politiet modtog anmeldelsen mandag klokken 18.37.

Ekstra Bladet følger sagen.