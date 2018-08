Chris efterlyste sin kone og deres døtre: Nu er han mistænkt for mord

- Jeg vil bare have dem tilbage. Jeg vil bare have, at de kommer tilbage, sagde han kort tid efter deres forsvinden. Men så tog sagen en voldsom drejning

Mandag blev Shanann Watts fra Colorado og hendes to døtre Bella på tre år og Celeste på fire år meldt savnede.

Shannon Watts var gravid i 15. uge, og kort efter hendes forsvinden fortalte hendes mand og faren til de to piger Chris Watts, at parret havde diskuteret kort tid, inden hun forsvandt sporløst.

Foto: The Colorado Bureau of Investigation via AP.

- Vi havde en følelsesmæssig samtale. Jeg vil lade det være ved det. Jeg vil bare have dem tilbage. Jeg vil bare have, at de kommer tilbage, sagde han onsdag i et interview med den lokale tv-station Denver7.

Shannon Watts var kommet hjem fra en forretningsrejse kl. 02.00 natten til mandag, og klokken 05.15 kørte Chris Watts på arbejde. I løbet af dagen sendte han beskeder og ringede til hende, men hun svarede ikke. Han fortalte senere, at han først blev bekymret, da hun heller ikke havde svaret sin veninde.

Chris Watts er nu anholdt og mistænkt for at have dræbt sin kone og to små døtre. Foto: Weld County Sheriff's Office via AP.

Da han kom hjem var hverken hans kone eller børn efter sigende at finde i familiens hjem.

- Jeg gik ind i huset, og ... Ingenting. Hun var der ikke. Børnene var der ikke. Hun sagde, at hun og børnene skulle besøge en veninde, og det var det sidste, jeg hørte, fortalte han under onsdagens interview med Denver7.

Men derefter tog sagen en drejning.

Onsdag aften blev Chris Watts anholdt og mistænkt for at have dræbt sin kone og to børn. Torsdag fandt politiet liget af en kvinde samt ligene af to små piger, der menes at være Shanann Watts, treårige Bella og fireårige Celeste.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt CNN.

Ifølge politiets efterforskningsleder John Camper blev liget af kvinden fundet nær et naturgas-selskab. Politiet har ikke ønsket at fortælle, hvor de to børnelig blev fundet, men fortæller, at det var 'tæt på det andet lig, som politiet er stærkt overbevist om er Shanann'.

Politiet har endnu ikke offentliggjort et muligt motiv for de tre drab.