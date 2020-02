Christiania-drab: Spansktalende mand fængslet

Den sigtede svarer langtfra til politiets signalement af den mand, man forleden meldte ud var mistænkt for knivdrabet

Opdateret: Den sigtede er blevet varetægtsfængslet i 27 dage.

KØBENHAVNS DOMMERVAGT (Ekstra Bladet): Politiet udsendte efter drabet på en 57-årig christianit forleden et signalement på den formodede gerningsmand, som angiveligt skulle have et mørkt, kraftigt og usoigneret fuldskæg og tale engelsk med østeuropæisk accent.

Den mand, som torsdag eftermiddag i et grundlovsforhør blev stillet for en dommer, sigtet for manddrab, havde hverken skæg eller talte tilsyneladende engelsk.

Hola

Iført blåt tøj og et par hvide stoftøfler gik den sigtede mand stille og roligt ind i retslokale 22 i Københavns Byrets anneks i Slutterigade og besvarede et 'hola' fra sin tolk, der ventede.

Manden talte spansk, er 70 år gammel og oplyste via sin forsvarer, at han nægter sig skyldig i sigtelsen.

Ifølge den tildelte han en 57-årig mand på Christiania adskillige knivstik i hoved, hals, nakke og overkrop, 'hvilket medførte, at han umiddelbart efter afgik ved døden som følge af sine kvæstelser'.

Dræbt på Christiania: 'Han var en skide fin fyr'

Frygt for medgerningsmænd

Drabet skete ifølge politiet 22. februar omkring klokken 22.30 ved Mælkevejen på Refshalevej 2.

Anklager Stephanie Dahl-Jensen begærede efter oplæsning og oversættelse af sigtelsen dørlukning, hvilket Ekstra Bladet protesterede imod.

Anklageren begrundede begæringen med, at der er tale om en drabssag, hvor efterforskningen er på et meget tidligt stadie, og dommeren valgte at lukke dørene.

Anklageren tilføjede, at der eventuelt kunne være medgerningsmænd på fri fod.

Dommer Grethe Jørgensen den sigtedes forsvarers anmodning om et navneforbud.

Det betyder, at pressen er afskåret fra at skrive mandens navn og andre detaljer, som kan identificere ham.

B.T. og Ekstra Bladet protesterede uden held mod navneforbud.

70-årig mand anholdt for drab

Af signalementet på den formodede gerningsmand, politiet forleden sendte ud, fremgik udover beskrivelsen af fuldskægget, at manden lignede en hjemløs og lugtede af spiritus og skulle være cirka 45 år gammel.

Før pressen blev smidt ud, bekræftede den sigtede, at han blev anholdt onsdag klokken 15.40.

Det foregik ifølge leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet, Brian Belling, som Ekstra Bladet talte med før grundlovsforhørets begyndelse, helt udramatisk.

Bartender

Belling ønskede ikke at komme ind på, hvad der førte politiet til anholdelsen, og om politiet har et muligt motiv til drabet.

- Vi har afhørt en del, men der er ikke så mange, der har henvendt sig til os, siger han om efterforskningen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var den dræbte, som hed Ian Roy Parkin og var britisk statsborger, bartender på baren Woodstock på Christiania.

Mange på Fristaden begræd dagen efter dødsfaldet.

Umiddelbart efter drabet fortalte Brian Belling, at intet tyder på, at den dræbte har taget del i hashhandlen på Christiania, og han er ikke kendt af politiet for kriminalitet.

Den afdøde boede i området Den Blå Karamel, der ligger lidt afsides på fristaden. Udgangen, hvor knivstikkeriet skete, ligger på vejen mod hans hjem.

En beboer på Christiania har beskrevet den dræbte som en stille og rolig mand, man ikke havde mistanke om var i uføre.

