Christianit frikendt i pudsig tyverisag

Nægter at have bistået det kriminelle hashmarked med hjælp til at udlæse et af politiets hukommelseskort

En yngre Christianit er onsdag formiddag blevet frikendt i en noget atypisk tyverisag. Konkret var manden ikke tiltalt direkte for tyveri, men for at have udlæst videomateriale optaget fra et af politiets overvågningskameraer.

Kameraet var opsat diskret som led i en efterforskning rettet mod den organiserede handel med cannabis-produkter i og omkring Pusher Street.

Christianitter: Pushere fandt skjult kamera i træ og derfor kom politiet

Men fredag 10. marts fandt man tilfældigt kameraet og noget tilhørende udstyr, der var gemt i et træ. Her var det rettet mod en specifik lokation på Christiania.

Dengang skabte fundet større opstandelse i miljøet omkring den verdensberømte hashgade, og Ekstra Bladet beskrev i den forbindelse, at selve kameraet var sat i grenen på træet på sådan en snedig måde, at det ikke umiddelbart kunne ses med det blotte øje.

Politiet mente, at den yngre christianit, der i dag var tiltalt i retssagen, havde hjulpet unavngivne personer med tilknytning til Pusher Street-miljøet med at udlæse data fra et hukommelseskort, der havde været isat overvågningsudstyret.

Dette benægtede christianitten ved dagens retsmøde.

Har IT-uddannelse

Indledningsvis forklarede han, at han havde en IT-uddannelse, og at han havde interesseret sig for programmering siden de tidlige teenageår.

For en årrække siden var han så flyttet ind på Christiania, hvor de fleste ikke havde synderligt forstand på IT.

- For nogle derude fremstår det som trolddom, uddybede han ved dagens retsmøde.

Derfor har han mange gange bistået andre christianitter med hjælp til IT, computere og den slags.

Han forklarede, at han dengang i marts 2017 atter blev opsøgt af to Christiania-karakterer, der bad om hjælp. Her var der tale om en ældre mand og en yngre kvinde, som han ved dagens retsmøde ikke navngav.

- Det var ikke unormalt. Jeg har hjulpet rigtigt mange af de ældre derinde.

- De havde et hukommelseskort med. Der stod ikke noget på kortet om, at det var politiets.

Hukommelseskort var ikke kodet

- Kortet var heller ikke låst med en kode. Så jeg ser ikke noget forkert i at hjælpe. Jeg troede jo, det var deres, forklarede den tiltalte.

Hukommelseskortet viste sig at indeholde videosekvenser.

- Først er der noget med en dør og nogle katte, der løber rundt. Jeg spoler fremad, og så ser jeg en mand på filmen. Han har headset på og går rundt foran kameraet, forklarede manden ved dagens retsmøde.

Dette, forklarede han, gav ham et praj om, at det rent faktisk var politiets overvågning.

- Derfor bad jeg dem om at gå. Det ville jeg ikke have noget med at gøre, forklarede han.

Nogle dage senere troppede politiet op på hans bopæl, der blev ransaget. Politiet havde fået et tip om, at den tiltalte havde fået udleveret videomaterialet.

Man fandt dog intet af det forsvundne udstyr - eller videooptagelser - hos den tiltalte, der kunne forlade retten som en fri mand.