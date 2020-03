Christiansborg evakueret

Christiansborg er tirsdag eftermiddag blevet evakueret.

Det bekræfter Hovedstadens Beredskab over for Ekstra Bladet.

- Der har været noget røgudvikling i et elskab i kælderen. Det er der styr på, og så skal vi have luftet ud i de berørte lokaler, lyder det fra operationschef Michael Jonsen.

Han fortæller, at det hele er foregået udramatisk, og at situationen snart er overstået igen.

- Det er standardprocedure, når der er risiko for røgudvikling i lokalerne, at man evakuerer. Så vi skal lige have udluftet kælderen, og så satser vi på, at folk kan komme ind igen, lyder det fra operationschefen.