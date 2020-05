Christina forsvundet: Undersøger overvågning fra bus

26-årige Christina Iversen er stadig sporløst forsvundet, efter hun tog bussen til Lundby Krat ved Gistrup lørdag middag med ankomst klokken 11.58.

Nordjyllands Politi offentliggjorde et overvågningsbillede fra supermarkedet Meny i Kennedy-Arkaden i Aalborg, der viser den unge kvinde, lige før hun tog bussen.

Siden har hendes telefon været slukket, og hun er forsvundet sporløst.

Det nye billede har medført enkelte henvendelser, men ikke nogen, der har kunnet kaste lys over, hvor Christina Iversen er.

Politiet er i gang med at indhente overvågning fra bussen.

- Vi er blandt andet interesseret i at vide, om hun er kørt alene, siger lederen af politiets efterforskning, politikommissær Kenneth Rodam.

- Frygter I, at hun er kommet noget til?

- Familien har en reelt bekymring. Hun kan godt være psykisk uligevægtig, siger politikommissæren og tilføjer, at politiet gør alt, hvad de kan for at finde hende.

Igen i dag er de ude for at lede efter hende.

- Vi har hunde ude og lede i det område, hvor hun skal være stået af, i de områder, der er lidt mindre fremkommelige. Der er noget forskelligt skov og krat, siger han.

Han opfordrer alle, der har set Christina Iversen eller ved noget, om at kontakte Nordjyllands Politi på 114.