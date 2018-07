Christina obducerede Kim Wall: - Jeg var nødt til at blokere alle følelser

Christina Jacobsen obducerede Kim Wall. Foto: Claus Bech

45-årige Christina Jacobsen har set og oplevet meget i sit arbejde som retsmediciner. Men det er kun ganske få sager, der overgår sagen om den svenske journalist Kim Wall, der blev fundet dræbt og parteret, efter hun 11. august 2017 sejlede ud i ubåden Nautilus med ubådsbyggeren og opfinderen Peter Madsen for at lave en reportage.

Christina Jacobsen, der er speciallæge og retsmediciner på Retsmedicinsk Institut, stod for obduktionen.

Selvom den 45-årige retsmediciner forsøgte at holde en professionel distance til opgaven, så var det umuligt ikke at blive følelsesmæssigt påvirket af sagen.

Det fortæller hun i et stort interview med fagbladet Ugeskrift for Læger.

- Det var jo en forfærdelig sag. Gyselig. Selvfølgelig var jeg ikke upåvirket. Men i situationen var jeg udelukkende fokuseret på at gøre mit arbejde bedst muligt. Jeg blev nødt til at abstrahere fra personen og de pårørende for at kunne være hundrede procent professionel. fortæller Christina Jacobsen i interviewet.

Fulgte med

Da Kim Wall blev meldt savnet tilbage i august 2017, befandt Christina Jacobsen sig i sin lejlighed på Frederiksberg. På det tidspunkt anede hun ikke, at hun syv måneder senere ville blive indkaldt som en af sagens hovedvidner som den ansvarlige for de retsmedicinske erklæringer i sagen.

I interviewet med fagbladet fortæller hun, at hun fulgte sagen fra sidelinjen, da ubåden forsvandt og senere sank, og da Peter Madsen efterfølgende blev hentet op ad vandet og ind på Retsmedicinsk Institut, hvor han blev sigtet for drab.

Christina Jacobsen stod for obduktionen af Kim Wall. Foto: Privatfoto

Christina Jacobsen blev involveret i sagen, da der 21. august blev fundet en torso i vandet ved Amager. Torsoen adskilte sig fra andet, hun i sin karriere havde set i ligsynslokalet på Østerbro i København.

- Det, der gjorde det specielt, var metalgenstandene, der var fæstnet rundt om torsoen, og at der var nogle atypiske skader, som vi ikke plejer at se. Jeg kunne jo godt se, at det ikke var en, der var forulykket og faldet i vandet. Det var påført med vilje. Sagsomstændighederne var meget, meget usædvanlige og surrealistiske. Ingen kunne jo forestille sig, at sådan noget kunne foregå i vores lille Danmark,, fortæller Christina Jacobsen i interviewet.

Opmærksomhed overalt

Sagen tiltrak opmærksomhed og ryddede forsider hos medier over hele verden. Christina Jacobsen lod dog bevidst være med at læse, hvad pressen skrev, og hun diskuterede det heller ikke med andre end sine nærmeste kolleger.

- Jeg blev nødt til at blokere alle følelser ud og kanalisere al min energi i at fokusere på obduktionen og erklæringerne, som var af afgørende betydning for politiets bevismateriale, siger hun i interviewet.

5. april 2018 blev Peter Madsen dømt skyldig i drab, usømmelig omgang med lig og seksuel mishandling af Kim Wall. En enig domsmandsret idømte ham fængsel på livstid. Peter Madsen har efterfølgende anket strafudmålingen.