Christopher blev bortført for 32 år siden: Nu er han måske fundet i live

Lige siden syv måneder gamle Christopher Abeyta i 1986 i nattens mulm og mørke forsvandt fra sin tremmeseng i familiens hjem i Colorado Springs, har både familien og politiet gjort alt, hvad de kunne, for at opspore den lille dreng, der i dag er en 33-årig mand, såfremt han stadig er i live.

Hele tre gange siden har familien været overbevist om, at de havde fundet frem til Christopher Abeyta, men hver gang er deres håb blevet slukket igen.

Det formodes, at han blev kidnappet af en kvinde, og at motivet var et personligt ønske om hævn mod Abeyta-familien, men det har altså endnu ikke ført til en opklaring i den nu 32 år gamle sag.

Har et billede af sig selv

Men nu har familien atter fået et glimt af håb, efter en mand er stået frem og påstået, at han er den forsvundne Christopher Abeyta. Det skriver The Colorado Springs Gazette.

Familien har især fået forhåbninger om, at manden rent faktisk er den rette, fordi han er i besiddelse af et billede af sig selv som spædbarn, som måske kan underbygge hans historie. Desuden er der noget i den historie, han kan fortælle om sin opvækst, som kan være med til at overbevise familien om, at han taler sandt, skriver det lokale medie.

Familien har aldrig opgivet håbet om at finde Christopher Abeyta. På Facebook har de delt dette billede af, hvordan han kan have set ud som 27-årig.

Forskellige fotografer har i løbet af årene konstrueret billeder af, hvordan Christopher Abeyta kunne se ud i dag, men man håber nu, at ægte fotografier kan hjælpe med at løse den mystiske sag.

Arbejder på at bekræfte påstand

Manden, der påstår at være den forsvundne Christopher Abeyta, er fortsat anonym, og billedet af ham som lille er endnu ikke blevet offentliggjort.

Familien har ikke fortalt til offentligheden, hvad det er ved mandens historie, der har fået dem til at tro, at det kan være deres længe savnede familiemedlem, men politiet hos Colorado Bureau of Investigation er desværre ikke helt så fortrøstningsfulde.

- Desværre virker det på nuværende tidspunkt ikke som om, dette viser sig at være troværdige informationer, men vi arbejder på at bekræfte det, siger Jeff Jensen, der arbejder med gamle sager i politikredsen, fredag.

Ordensmagten ønsker endnu ikke at uddybe, hvorfor de ikke er helt så håbefulde omkring de nye informationer, som familien lader til at være. De fortæller, at der vil gå ’noget tid’, før resultaterne af en DNA-test kan afgøre sagen.

Christopher Abeytas mor, Bernice Abeyta, der havde skandinaviske og britiske rødder, døde sidste år, 73 år gammel, af kræft i galdeblæren. Før sin død brugte hun meget af sin tid på at rejse rundt i landet for at undersøge tips om, hvad der kunne være sket med hendes søn.

På en Facebook-side, der er dedikeret til eftersøgningen af Christopher Abeyta, afslører familien, at den livslange søgen efter hendes forsvundne søn efterlod Bernice Abeyta med ’et hul i hjertet’.