Cirkus Arena undgår erstatning til ukrainsk cirkusartist

En sensommeraften i 2018 hang Tetiana Korenieva med hovedet nedad under en cirkusforestilling, da hendes stålkabel knækkede.

Hun brækkede nakken efter at være faldet otte meter ned og har siden kæmpet for at få erstatning af Cirkus Arena, som hun på daværende tidspunkt lavede cirkusnumre for.

Fredag er Cirkus Arena blevet frifundet for at skulle betale hende erstatning, da Retten i Næstved ikke mente, at cirkusset skulle stilles til ansvar for det udstyr, der forårsagede ulykken.

Det fremgik af afgørelsen, at Cirkus Arenas udstyr havde været i forsvarlig stand, men at Korenievas udstyr ikke var blevet vedligeholdt.

Retten har heller ikke ment, at Cirkus Arena kunne betegnes som Tetianas arbejdsgiver, fordi hun var ansat i den ukrainske cirkusvirksomhed Bingo Circus Theatre, som det pågældende år var hyret til at bidrage med to numre under forestillingerne i Danmark.

Derfor havde Bingo Circus Theatre og Korenieva selv ansvaret for det udstyr, der skulle bruges under hendes egne numre.

Hendes advokat, Søren Kroer, kan på nuværende tidspunkt ikke sige, om de vil anke sagen.

- Vi er meget skuffet over resultatet, og nu vil vi se, om vi kan skaffe økonomiske midler til at anke og prøve sagen igen, siger han.

De har fire uger til at finde den økonomiske finansiering, hvis de vil føre sagen videre.

Erstatningen, som den ukrainske akrobat har følt sig berettiget til, er for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste samt varigt mén og tabt erhvervsevne.

Ud over nakken brækkede Korenieva også hoften, og en arterie i venstre side af halsen blev punkteret.

Tetiana Korenieva fik bevilget fri proces til sagen, så hun skal ikke betale sagsomkostninger.