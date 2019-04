Cirkus Arenas glansnummer i fare efter tyveri

Hvad er en ridder uden hans hest, og en stuntmand uden hans motorcykel?

Svaret er ikke videre opløftende. Derfor står den ellers frygtløse motorcykelgruppe Diorios også overfor noget af en udfordring, når de skal optræde i morgen aften i Cirkus Arena i Aarhus.

De har nemlig fået stjålet samtlige af deres seks gule Suzuki-motorcykler, som de til daglig bruger til at køre både sidelæns og på hovedet rundt i en 'dødskugle.'

- Alle deres motorcykler er blevet stjålet natten til tirsdag. Der var flere fra cirkus, der vågnede omkring klokken 02.00 af høj motorlarm, men de troede, at det kom fra den nærliggende vej. Men det har altså nok været vores egne motorcykler, der blev kørt væk, siger pressechef i Cirkus Arena Kristoffer Ditlevsen.

Hjælpsomme aarhusianere

Cirkus Arena har dog heldigvis hviledag samme dag, som motorcyklerne er forsvundet. På den måde er der stadig et lille håb for, at motorcyklerne kan nå at vende hjem til den berygtede 'dødskugle'.

I skrivende stund har Diorios allerede fået to af motorcyklerne tilbage i deres varetægt.

- I løbet af dagen er to motorcykler vendt hjem med hjælp fra politiet og opmærksomme aarhusianere. Den ene blev fundet ved en SFO ved Risskov, den har dog fået smadret det ene hjul. Den anden blev fundet ved Gellerupparken, siger Cirkus Arenas pressechef.

Det er altafgørende for både cirkusartisterne og cirkusset, at motorcyklerne vender hjem.

- Det her er et af de numre, der virkelig får folk op af stolene og til at klappe i hænderne. Vi håber virkelig at kunne få motorcyklerne tilbage inden forestillingen onsdag, siger Kristoffer Ditlevesen.

Østjyllands Politi gør deres, for at motorcyklerne kan trille hjem igen.

- Vi har fundet en enkelt, imens jeg har været på vagt. Det var en borger, der ringede ind med tippet, hvorefter vi sørgede for, at den kom tilbage i Cirkus Arenas hænder. Hvis man ser en gul motorcykel køre rundt i området, må man derfor gerne kontakte os på 114, siger vagtchef ved Østjyllands Politi Jens Rønberg.

På nuværende tidspunkt har politiet ikke en formodning om, hvem gerningsmændene kunne være.